Coronavirus: camionera dio positivo y se encuentra aislada en Posadas

La paciente, oriunda de Leandro N. Alem, volvió de Buenos Aires y se realizó un hisopado tras presentar perdida del olfato. Su familia también está en cuarentena y son monitoreados por Salud Pública.

Una mujer de Leandro N. Alem dio positivo en el hisopado para detectar coronavirus Covid-19 y se encuentra aislada en la ciudad de Posadas. Según contó, está bien de salud y únicamente presentó pérdida de olfato.

La paciente es camionera y se traslada frecuentemente a Buenos Aires. Tras retornar a Misiones luego de uno de sus viajes, perdió el olfato y por ese motivo se practicó un estudio de PCR cuyo resultado estuvo anoche y el diagnostico arrojo positivo para Sars cov 2.

En diálogo con Alem News, la trabajadora, que ejerce una actividad comprendida como “esencial”, desmintió rumores que circularon en Alem y que la ubicaban físicamente en distintos lugares de esa ciudad los últimos días y en contacto con muchas personas.

“Sabemos cómo es la gente que exagera todo. Yo estuve con algunos familiares (mamá, padrastro, tíos), pero ellos están aislados y todos estamos siendo monitoreados por el Ministerio de Salud”, detalló.

En la entrevista con el portal, afirmó que “Salud Publica” está muy presente con ella brindándole contención. “Por ahí me pongo nerviosa, me cuesta respirar y ellos (Salud Publica) me tranquilizan”.

LD-EP