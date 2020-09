La ANSES brindará al Banco Central los datos para regularizar la venta de dólares

Se lo transmitió la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, al presidente Alberto Fernández. De esa forma se espera normalizar el dólar “solidario” y las transferencias en moneda extranjera para particulares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le transmitió al Gobierno que en un plazo de cinco días hábiles entregará al Banco Central la información necesaria para que los bancos puedan volver a vender el cupo mensual de USD 200 y normalizar las transferencias en moneda extranjera. El organismo previsional no les entregará los datos a los bancos sino al BCRA, que deberá armar una base para que las entidades financieras puedan consultar.

De esa forma, se intentará poner fin a la virtual situación de feriado cambiario de hecho que existe desde el miércoles 16, día en que entró en vigencia la profundización de los controles cambiarios por parte del Banco Central. Esas normas dispusieron que, antes de acreditarle dólares en su cuenta a un particular, los bancos deben chequear que esa persona no sea beneficiaria de planes sociales de la Anses. El organismo previsional ofreció el chequeo a través de una web pública, pero los bancos aseguran que no es viable hacer ese control en forma manual, caso por caso.

Para destrabar la cuestión y quitar incertidumbre en el mercado cambiario, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, le comunicó hoy al presidente Alberto Fernández que en cinco días hábiles podrá resolver la cuestión y que los bancos tendrán los datos que necesitan para poder operar.

Desde el miércoles 16, día de entrada en vigencia de las nuevas normas, no solamente no se vendió más dólar “solidario” sino que tampoco se pudieron hacer acreditaciones en cajas de ahorro en dólares de personas físicas.

El punto de la discordia es la implementación de la Comunicación A7105 del Banco Central, la cual establece que antes de hacer una acreditación en una caja de ahorro en dólares perteneciente a una persona física los bancos deben controlar que su titular no sea beneficiario de un “plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” y que para ello deben “realizar la consulta en la página de Internet de la Anses”. De esa forma, se asegura que los 8,9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no puedan comprar dólares.

Los bancos, ante la imposibilidad de hacer ese control caso por caso, dejaron de vender dólares, alegando que no podían cumplir con la norma. “Los bancos tenemos que vender bien porque, por la ley penal cambiaria, si vendemos mal somos responsables de la venta”, advirtió Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades financieras de capital extranjero.

Desde el miércoles 16 no solamente no se vendió más dólar “solidario” sino que desde ese día tampoco se pudieron hacer acreditaciones en cajas de ahorro en dólares de personas físicas, tal como informó hoy Infobae. Esa situación dejó en suspenso miles de transferencias en dólares e hizo que todos los bancos, públicos y privados, frenaran esas operaciones. La misma norma impacta por igual sobre ambos tipos de operaciones.

A raíz del cambio normativo, los bancos debieron adaptar sus sistemas para cumplir con el nuevo escenario cambiario, algo habitual ante una modificación de esa naturaleza. En particular, deberán incorporar a sus sistemas la retención impositiva a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35%, que se suma al 30% del impuesto PAIS. Pero el chequeo en la web de la Anses resultó un escollo que hasta ahora, entre ese organismo, el Banco Central y los bancos, no había podido ser subsanado, lo que determinó que ya transcurrieran cinco días hábiles sin operación de dólar minorista ni transferencias en dólares a particulares. El problema no impactó en las cuentas en dólares pertenecientes a empresas.

Comunicado conjunto BCRA-Anses

En la tarde del martes, el Banco Central y la Anses emitieron un comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo la información para que el BCRA “valide a los bancos los datos necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento”.

“A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información”, agregó.

El BCRA anticipó además que “eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas”.

(Fuente: Infobae)

LD-CP