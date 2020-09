Paraguay aprobó el protocolo para la apertura gradual del Puente de la Amistad que une a Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aprobó el protocolo de apertura del Puente de la Amistad para turismo de compras, con el objetivo de reactivar la economía en Alto Paraná, aunque serán los mandatarios de ambos países quienes definirán la fecha en la que entrará en vigencia dicho protocolo.

Autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron este lunes que el presidente aprobó el protocolo para la apertura gradual con fines comerciales del Puente de la Amistad, según publica este lunes el diario paraguayo ABC. La apertura del mismo se dará cuando ambos mandatarios -Jair Bolsonaro por Brasil y Abdo Benítez de Paraguay- conversen y determinen una fecha precisa, aunque la semana pasada se decía que sería el 26 de septiembre.

Al respecto, el canciller nacional, Antonio Rivas señaló que una vez que ambos presidentes entren en comunicación y lleguen a un acuerdo se dará a conocer la fecha en que tendrá lugar la apertura del puente. Anunció que ya se está trabajando en agendar una reunión entre ambas autoridades para establecer la fecha de apertura, lo antes posible.

A su vez, Ángeles Arriola directora de la Dirección General de Migraciones, comentó que mañana martes irán a Ciudad del Este (CDE) para socializar los términos establecidos en el protocolo para la apertura gradual de las fronteras.

El titular de Salud, Julio Mazzoleni, mencionó que el objetivo principal de este protocolo es restablecer el turismo de compras y la reactivación económica en la zona. Señaló que se trabajó de forma interinstitucional con Migraciones y otras dependencias del Estado, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Exigen apertura total

Mientras tanto, el ciudad paraguaya los comerciantes volverán a protestar este martes para exigir la apertura total del viaducto. Afirman que es inútil la reapertura paulatina, prevista por el gobierno paraguayo, que limitaría a 500 vehículos por día en un principio.

La población de Ciudad del Este, en Paraguay, especialmente taxistas y empresarios, están preparando una nueva manifestación este martes (22), pidiendo la reapertura del Puente de la Amistad Internacional, el principal enlace fronterizo con Brasil, a través de Foz de Iguazú.

Según medios locales de esa ciudad brasileña, la capital del departamento de Alto Paraná en Paraguay ya ha llegado al fondo del pozo, las deudas van en aumento, cientos de empresas han entrado en déficit, otras han quebrado y han cerrado sus puertas, cada día se registran nuevos parados y señalan el desprecio del gobierno nacional por la situación actual.

La reunión del viernes pasado (18) fue catalogada como un fiasco, ya que el viceministro de Salud, Julio Rolón, y el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, llegaron a Ciudad del Este sin poder de decisión. Solo escucharon la posición de los sindicatos, los trabajadores de la vía y la calle, las autoridades municipales y departamentales.

La voz es unánime: apertura total o nada, no están de acuerdo con la posibilidad de una apertura parcial o gradual, porque argumentan que no tendría sentido, en una frontera donde en el peor de los casos hay una circulación diaria de unos 22 mil vehículos. No se puede hablar de otra cosa que de la apertura de la frontera, con los protocolos necesarios.

Hablar de 500 vehículos al día es más absurdo, dijo el empresario Jorbel Greibeler cuando se le preguntó. “Sería otro absurdo, no lo creo, tenemos que tener la frontera abierta, todo el que ingrese debe hacerlo de manera organizada, pasar por un protocolo que vamos a hacer. Es una locura decir que solo 500 personas podrán ingresar diariamente a Paraguay ”.

Reunión

Este martes (22), se espera que otra delegación del Gobierno esté presente en Ciudad del Este con autoridades locales y departamentales, así como representantes de las fuerzas vivas. No se sabe si el protocolo de salud ya estará implementado para reabrir el puente. En la reunión del viernes no se avanzó en esta dirección.

Por separado, taxistas, mototaxis y medios alternativos de transporte han confirmado que paralizarán Ciudad del Este, en una manifestación por tiempo indefinido, hasta que la frontera esté totalmente abierta.

La movilización es apoyada abiertamente por el alcalde Miguel Prieto, quien emitió una resolución el viernes pasado que cerró las puertas del Municipio de manera indefinida hasta la apertura del Puente de la Amistad.

Prieto dijo que el mensaje es claro, al igual que la posición del gobernador Roberto González Vaesken, en el sentido de que la ciudad ya no puede seguir con la frontera cerrada. “Llevamos saliendo a las calles indefinidamente desde el martes, tenemos una causa común, un poco de empatía con el sector privado. Fuimos muy claros con los representantes del gobierno, la voz es unánime ”, comentó.

Dijo que llegó a un punto en el que no hay vuelta atrás, mucha gente pasa hambre. “Ciudad del Este no puede esperar más. Celebro la actitud del Gobierno, su intento de apertura parcial, pero eso es inútil, no servirá de nada para paliarlo. Hoy es una apertura total o nada ”.

Anunció que si el gobierno nacional autoriza la libre circulación en el Puente de la Amistad, la Municipalidad supervisará el cumplimiento del protocolo de salud. Con este tema de protocolo, no hay ningún secreto, es el uso de máscaras, la distancia y el constante lavado de manos ”.

ZF-CP+EP