Gionás Borboy, uno de los Guarda Aguas de Misiones que rescata alimentos: “No somos conscientes del agua que desperdiciamos al tirar comida a la basura”

Si la comida contiene agua que no se ve (cantidad de agua necesaria para producirla) y si más de un tercio de los alimentos que se producen globalmente termina en la basura, entonces ¿Estamos tirando agua a la basura?

Los alimentos se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final. Las pérdidas de alimentos representan un desperdicio de los recursos e insumos utilizados en la producción, como tierra, agua y energía, e incrementan inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir los alimentos que comemos? ¿Y los que tiramos a la basura?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la huella hídrica de la comida se lleva el 70% del agua que se gasta a nivel mundial y son más de 1300 millones de toneladas las que se desaprovechan cada año. Es decir, que junto con los alimentos, es agua lo que se pierde.

Precisamente para hablar de ello, el referente de la Red Alimendar para Posadas, Gionás Borboy, se unió a la campaña de comunicación “Guarda Aguas de Misiones”, buscando visibilizar este problema que es local y global, porque urge tomar conciencia y cuidar realmente el agua.

“Hay un problema que es insostenible: la cantidad de recursos que se están tirando. Uno de ellos, algo tan preciado como el agua. Estamos hablando que del total de agua consumida en el mundo, 21 por ciento va destinada a la producción de alimentos”, explicó Borboy.

La Red Alimendar es una ONG que funciona en varios países de Latinoamérica y llegó a Posadas hace cinco años. Busca recuperar los alimentos que están por desecharse y canalizarlos a comedores y otros lugares donde más se los necesita. “Ya rescatamos 30.000 kilos de alimentos en estos cinco años”, dijo Borboy.

Gionás, oriundo de Lima, también tiene conciencia del agua que cuesta producir un alimento. El agua, inclusive, es mucho más esencial para la vida que los mismos alimentos, remarca Borboy. “Hace muchos años, sin saber que iba a estar haciendo este trabajo voluntario, trabajaba en Estados Unidos en una cadena de comida rápida. Casualmente, me tocó ver en un momento la realidad de la cantidad de comida que se tiraba: 80 hamburguesas casi a diario. Para que la gente tenga una idea: para elaborar una hamburguesa se necesitan 2.400 litros de agua; ¡imagínense ochenta!”, señaló.

Y agregó: “La escasez de agua hace que no podamos producir ciertos alimentos. Sin ella, no podríamos tener esta biodiversidad que tanto queremos, esta agricultura familiar no sería posible sin un recurso tan valorado como el agua”.

Sobre la campaña de comunicación “Guarda Aguas de Misiones”

La campaña “Guarda Aguas de Misiones”, impulsada por Aguas Misioneras, busca que una serie de personas de muy distintos ámbitos llamen a otros misioneros a tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua ahora; en un contexto mundial en el que urge frenar la sobreexplotación de recursos naturales, por la propia subsistencia del planeta.

Así, a través de diferentes cápsulas audiovisuales y gráfica acorde se irán presentando los episodios que cuentan micro historias de los guardianes del agua de nuestra provincia. Podes seguir la temporada 1 a través de: YouTube/AguasMisioneras, Facebook/AguasMisioneras e Instagram/AguasMisioneras.

Empresarios, emprendedores, industriales o profesionales, que tienen en común desarrollar alguna acción en su ámbito cotidiano para preservar el agua (ahorro, recupero, reutilización, etc). Un recurso que parece abundante pero debe ser cuidado y valorizado, no solo para las presentes y futuras generaciones de seres humanos sino también para mantener el sano equilibrio de todo el ecosistema.

En 2021 se seguirá filmando la segunda temporada para lo cual Aguas Misioneras seguirá convocando a toda aquella empresa que realice alguna acción para valorizar o cuidar el agua y desee contarlo a través de la Campaña. Si vos también sos un Guarda Aguas, te invitamos a escribir a contacto@aguasmisioneras.com o a las redes sociales de la empresa; ¡estamos esperando a conocerte!

