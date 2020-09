Para el economista Diego Carmona las veces que Argentina libero el mercado cambiario la economía termino en decadencia

Consultado sobre las últimas medidas del Banco Central respecto al tipo de cambio y las restricciones para la compra de dólares para atesoramiento, el economista misionero Diego Carmona dijo que no es una medida que se tenga ganas de tomar, es una medida que intenta sobrellevar una situación muy compleja y difícil, sabiendo que no existen muchas reservas en el Banco Central y destacó que cada vez que Argentina libero el mercado cambiario termino en decadencia.

“No hay que perder de vista como llegamos a esta situación para saber cómo no volver a caer en el futuro, llegamos a un nivel de reservas muy escaso teniendo una política de apertura del mercado cambiario que nos llevó a una fuga de capitales enorme, acompañado de un proceso de endeudamiento externo con lo cual la fuga fue mucho más grave. No solo fugaron reservas genuinas de Argentina sino que también se fugaron divisas de deuda externa que nos dejó en una posición muy compleja y sumado a la pandemia que suma limitaciones a la hora de adquirir divisas”, explicó el economista en diálogo con Radio Libertad.

Agregó Carmona que cuando se imponen algunas reglas al bolsillo del pequeño ahorrista es una medida poco simpática, pero en el momento actual había que hacerlo, “podía tener distintas formas, pero con el agregado de Ganancias se incrementa mucho el dólar solidario o turista y también obliga a las empresas que están endeudadas en dólares a reestructurar su deuda con las instituciones financieras del exterior, es como que les traslada la restructuración estatal a los privados a aplicar la misma estrategia”.

Para el economista la situación de las empresas es compleja porque puede llevar a encrucijadas difíciles a determinadas actividades y puede llegar a dañar la producción generando algunos conflictos importantes, “no tanto sobre la tarjeta de crédito, en Ganancias o que no puedan sacar dólares los que hayan obtenido el IFE, la parte más controvertida es la de obligar a las empresas privadas a refinanciar sus deudas puede desencadenar situaciones que vayan en detrimento de la producción”.

Destacó Carmona que Argentina necesita “y no coyunturalmente, desde hace años y por los que vendrán controlar su mercado de capitales, su mercado cambiario, no puede liberar sin ningún tipo de supervisión, sin ninguna estrategia, no puede desregular ese mercado porque las consecuencias son nefastas para la economía en su conjunto y lo hemos visto, todas las veces que la Argentina libero el marcado cambiario por alguno u otro lado la economía termino en decadencia o en un proceso de sobre endeudamiento como los finales de los 90 o finales de la era Macri con un nivel de desempleo gigantesco”.

En el mismo sentido sostuvo que para que Argentina tenga un mercado de acceso al dólar sin restricciones “implica muchos costos en otros sentidos, una unificación del mercado cambiario implica que el dólar tenga que estar muy alto, si decimos unifiquemos los mercados a cuanto tiene que ir el dólar, tiene que haber una devaluación enorme para que no se agoten las reservas.

Destacó asimismo que lo que anuncio el Banco Central esta semana no es una devaluación “una devaluación significa modificar el tipo de cambio oficial, que la paridad cambiaria entre el peso y el dólar haya cambiado en una dirección en la cual se necesitan más pesos para comprar div isas extranjeras y esto no ocurrió, quizás lo que ocurrió sí es una devaluación para ciertas actividades o para cierto tipo de consumo, no es una devaluación para la economía en su conjunto”.

A/E.J.

DL-EP