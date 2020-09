Salario docente: el titular de UDPM remarcó que el básico aumentó casi un 60% respecto a lo que se cobraba en enero

Foto: radioce.com.ar

Rubén Darío Caballero afirmó que se debe trabajar minuciosamente para que los incrementos salariales lleguen a todos, con la mayor equidad posible. Recordó que, a principios de año, el salario básico era de 5.805 pesos y que, tras el arreglo firmado por los sindicatos con personería gremial, se llegó a los 9.227 pesos, lo que representan casi un 60% de incremento.

Mientras continúan las protestas docentes en varios puntos de la provincia, el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), el gremio con más afiliados, Rubén “Grillo” Caballero, destacó que el acuerdo firmado en el marco de la Mesa Salarial Docente, que integran los sindicatos con personería gremial, permitió aumentar el salario básico casi un 60% respecto del que se cobraba a principios de este año.

“Siempre es difícil la distribución de los incrementos salariales para nuestro sector, por eso hay que ir trabajando minuciosamente, para que llegue a todos con la mayor equidad posible. Se fueron corrigiendo los adicionales, para a su vez, minimizar la distorsión en nuestra grilla”, definió y recordó que el año se inició con un salario básico de 5.805 pesos y se llegó a 9.227 pesos. “Casi un 60%, es una recomposición histórica, que no se había logrado en los últimos diez años y más en un contexto de pandemia, donde todo está deteriorado”, afirmó durante una entrevista en radio Ce de San Vicente.

Caballero comparó la situación que se vive en Misiones, respecto de otros distritos, donde los docentes perciben sus salarios en cuotas, como en Chubut. “Por eso es altamente significativo y meritorio lograr ese porcentaje de incremento en el salario básico de nuestro salario”, afirmó.

En ese sentido, Caballero apuntó, sin nombrarlos, contra los dirigentes que encabezan los cortes de ruta en distintas partes de la provincia y tildó sus críticas como individualistas y mezquinas. “Todos coincidimos en la necesidad de ir recomponiendo el salario, pero hay que hacerlo con respeto y coherencia, dado que una negociación paritaria, es un encuentro de partes y se intenta compatibilizar la postura de máxima que es la de los trabajadores y la de la patronal, en este caso el gobierno, yo pido siempre lo máximo, pero atendiendo lo real que se puede lograr” aclaró.

El dirigente agregó, además, que el órgano donde se plantean las cuestiones internas del un sindicato es el congreso, donde los delegados se expresan y entre todos toman una decisión. “Nosotros debemos cumplir con el mandato del congreso, que es el de lograr un mejor básico e ir recomponiendo nuestra grilla salarial”, añadió.

Caballero definió que el buen dirigente sindical es aquel que tiene logros para mostrar y volvió a cuestionar a los que encabezan las protestas. “Cuestionan que nos sentamos con el gobierno y, con quién me voy a sentar, si es el que me paga el salario, por supuesto que me voy a sentar todas las veces que haga falta para intentar recomponer el salario de mis compañeros”, indicó.

Para finalizar, el dirigente agregó que no es momento de internas gremiales porque las elecciones llegarán recién en 2022. “Conozco a varios de los que hoy hacen oposición y me consta que se cansaron de perder elecciones, es cómodo ser oposición así, ensayo un discurso revolucionario, sin responsabilidad, tirando cifras, intentando dividir a la docencia y generando falsas expectativas, aprovechándose del momento en que las ansiedades están a flor de piel, esta gente sale a hacer una militancia del odio y eso no conduce a nada”, concluyó.

Seguirán los cortes

Por otra parte, los docentes autoconvocados anunciaron que continuarán con los cortes de ruta en distintas partes de la provincia, hasta que el gobierno acceda a aumentar el salario básico del sector en 12.800 pesos.

Este martes los cortes tuvieron lugar en Oberá, donde volvieron a concentrarse en el kilómetro 13 de la ruta nacional 14. Lo mismo ocurrió en Leandro N. Alem, San Vicente y San José. También se repitieron cortes sobre ruta nacional 12 en Garupá, Montecarlo y Jardín América.

“Vamos a seguir de 8 a 18 horas hasta miércoles (hoy) inclusive y el jueves vamos a evaluar la posibilidad de viajar a Posadas y hacer una concentración frente a Casa de Gobierno. Todo esto si no tenemos respuesta favorable a nuestro pedido”, afirmó Aníbal Ramírez, uno de los voceros del grupo.

Los manifestantes reclaman un aumento del salario básico que llegue a los 12.800 pesos y rechazan el acuerdo que firmaron los gremios mayoritarios de un básico de 9.277 pesos y un nuevo piso salarial de 27.500 pesos.

SF-EP