Eldorado: joven manifestó que fue agredido en la vía pública tras denunciar una «maniobra peligrosa» 

El viernes a la noche, José W. circulaba con su auto por la avenida San Martín de Eldorado, “cuando un camión realizó una maniobra peligrosa”. Por tal motivo decidió filmar al vehículo, en ese momento el conductor desciende y golpea al joven, según consta en la denuncia policial.

“Hizo una maniobra peligrosa en plena avenida siendo las 22hs y cuando me bajé a filmar al camión, el conductor se puso nervioso y me agredió con golpes de puño sin mediar palabras. Me corrió como media cuadra insultando y golpeando, en ese trayecto me rompió los lentes y me tiro el celular a la calle”, expresó el José en dialogo con Misiones Online.

El camión involucrado tenía el logo de Vialidad Nacional, por lo que la entidad emitió un comunicado.

“El 15° distrito de la Dirección Nacional de Vialidad informa que no mantiene ningún tipo de vínculo con las personas involucradas en los hechos que tomaron estado público luego de su publicación en el sitio Eldopolis.com”

“Cabe destacar que se desconocen los motivos por los cuales uno de los vehículos implicados utilizaba el logo de nuestra institución y se han tomado las medidas legales correspondientes para investigar esta situación”

Además desde la entidad nacional repudiaron el hecho de violencia “La DNV rechaza cualquier tipo de violencia y se solidariza con el ciudadano agredido “

E.B.-CP+EP