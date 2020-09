Coronavirus: una paciente de Puerto Iguazú decidió contar su experiencia con el virus

Adriana Andrea Vera de 37 años de edad, trabaja en una aseguradora y dio a conocer en sus redes que tiene Covid-19: «Les cuento a todos los que estuvieron en contacto conmigo para que tengan preocupación y se cuiden”, manifestó.

En comunicación con Radio Yguazú expresó que tomó la decisión de contar para que la gente tome conciencia de esta situación porque como le pasó a ella le puede pasar a cualquiera.

El día jueves por la tarde se aisló por los síntomas que tenía, se acercó al Hospital Local porque perdió el olfato y el gusto, le realizaron la toma de temperatura y las 21 hs de ese día le hicieron el hisopado. El día viernes luego de recibir el resultado positivo tomó la decisión de dar a conocer que tiene coronavirus y cumple con el aislamiento domiciliario.

Y agregó que hasta el día de hoy no tiene la mínima idea cómo se contagió, no tuvo ninguna reunión extra, del trabajo a su casa, al único lugar que fue es a la casa de su madre que es una persona mayor y no tiene contacto con nadie. Andrea calcula que alguien que fue a su trabajo la contagió.

“La gente realmente tiene que tomar conciencia. No es muy llevadera la situación, al principio es bastante compleja, molesta pero por suerte gracias a Dios mi salud en general está muy bien”, contó Vera.

(Fuente: Radio Yguazú)

LD-CP