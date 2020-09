Poceada Misionera: “No tengo definido qué hacer”, dijo el ganador de Gobernador Roca

“Estoy muy contento, es un dinero que no me viene nada mal”, dijo el empleado, de Gobernador Roca, que el lunes 7 ganó 1.778.929 pesos con la Poceada Misionera. Hizo su jugada en la Agencia N° 383, y la suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1465 (matutino) que se realizó a las 14.

“Siempre apostaba, desde hace un buen tiempo lo hago. Esa era la jugada fija, en las demás iba cambiando los números, pero siempre en los dos sorteos”, contó el hombre, que aún no definió el destino del dinero.

Añadió que ese día “no miré el sorteo porque me acosté un ratito a descansar, pero mi señora encendió la radio y al levantarme, me comentó que hubo un ganador. Enseguida, agarré mi boleta y la comencé a controlar, y no podía creer. Me puse muy contento”. El pozo estimado para el sorteo de esta siesta (Matutina) es de 3.000.000 pesos.

E.B.-CP