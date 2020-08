Apostador de Candelaria se ganó 9 millones de pesos con la Quiniela Poceada Misionera

Misiones tiene un nuevo millonario. Un solo apostador se ganó 9 millones de pesos esta siesta misionera en el sorteo habitual de la Quiniela Poceada Misionera.

Un solo ganador para el pozo de la poceada👏👏. Más de 9 millones 💰 de premio. La mejor forma de celebrar en el @iplyc este mes aniversario. Felicitaciones al apostador de Candelaria ! @gobmisiones cumple con su gente 💪 ! pic.twitter.com/hXpg5y9qmE — Héctor Rojas Decut (@rdecut) August 10, 2020

La suerte este mediodía estuvo del lado de la persona que hizo su jugada en la Agencia N° 342 (vendedor N°427) de Candelaria.



Con el primer premio se hizo acreedor de 9.718.065 pesos. La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1419 (matutino) que se realizó a las 14 del lunes 10 de agosto.

El segundo premio, de 305.504 pesos, fue para tres beneficiados. En el tercer premio, 56 jugadores se dividieron 120.781 pesos. El cuarto premio, de 28.320 pesos se repartió entre 472 afortunados. El pozo estimado para el sorteo de esta tarde de lunes (nocturno) es de 2.000.000 pesos.

Poceada Misionera: en junio dos apostadores se repartieron 10 millones de pesos

El pasado 30 de junio dos apostadores se repartieron 10 millones de pesos. Hicieron su jugada en la Agencia N° 227 (vendedor N°402) y en la Agencia Nº 216 (vendedor Nº 126) de la capital provincial, respectivamente. Deben compartir el primer premio de 10.598.889 pesos. La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1352 (nocturno) que se realizó a las 17.30 del martes 30 de junio.

El segundo premio, de 229.888 pesos, quedó vacante. En el tercer premio, 16 jugadores se dividieron 87.152 pesos. El cuarto premio, de 12.720 pesos se repartió entre 212 afortunados. El pozo estimado para el sorteo de este miércoles es de 2.130.000 pesos.

Lea también: Para el ganador de IPLyC Inclusivo, “llegar a personas con discapacidad es algo muy noble”

Se trata de German Eduardo Centurión (34), un oficial del Ejército Argentino, pero padece una enfermedad crónica y aguarda un trasplante. Debido al diagnóstico y ante la necesidad de dializarse, desde la fuerza le permitieron efectuar un cambio de destino y regresar a su Posadas natal para continuar con el tratamiento.

Vive junto a su familia en la chacra 178, y se hizo acreedor del cheque de 50 mil pesos. Contó que estaba en casa, viendo televisión, cuando recibió una llamada desde el IPLyC SE, anoticiándole sobre el premio. “Me sorprendió porque desconocía la existencia del programa, pero me puse muy contento. ¿a quién no le gusta recibir una noticia de ese tipo?. Soy optimista, y siempre espero cosas buenas”, manifestó el teniente primero, del arma de caballería.

Admitió que “la gente que tiene una discapacidad siempre necesita algo. Con este dinero, la vida de las personas se hace un poco más fácil. Me parece que el IPLyC SE está haciendo un gran trabajo mediante estos programas. Llegar a personas con discapacidad es algo muy noble, y habla bien de la gestión de esa organización”.

Centurión contó que hace cinco años vivía en Chajarí, Entre Ríos, y en un estudio determinaron que tenía “insuficiencia renal crónica terminal. Mis riñones funcionan el 10%, y estoy a la espera de un trasplante”. Emocionado, recordó que su vida sufrió “un cambio importante” desde el momento que me enteré que padecía una enfermedad crónica. “Antes de eso era un joven normal, con proyectos, que tenía una profesión que me gustaba. Al momento de recibir la noticia fue muy duro porque estaba solo en una sala de espera del hospital, sin nadie que me acompañe. Fue un golpe duro”, manifestó.

Pero, optimista como es, decidió que “iba a salir adelante, y le puse toda la garra. Comencé a ver la vida desde otro punto de vista junto a mis seres queridos, que son la base de mi felicidad y mi soporte”.

En medio de la situación, “me puse a estudiar a distancia e hice idiomas como para mantener la mente ocupada. Siempre con una actitud positiva, y sabiendo que la familia estaba presente. De a poco entendí que la vida son instantes que uno tiene que ir disfrutando, que todos tenemos una tormenta que atravesar, y que no hay que hacerse problemas por cuestiones menores. Soy un agradecido”.

Alejandra Arce, mamá de Centurión, aseguró que “fue un golpe muy grande para la familia. Su carácter jovial decayó, tenía muchos proyectos, pero tuvo nuestro apoyo incondicional, formamos un equipo para contenerlo”.

“Veo a muchos jóvenes que no le dan importancia a la salud. Tienen que cuidarse más porque los padres sufrimos mucho al ver a un hijo enfermo”, dijo, al llevar un mensaje a la juventud. “Esto nos cambió la vida, los hábitos, la comida, la forma de disfrutar, admirar el paisaje”, añadió, y sostuvo que a su hijo “le viene bien el premio porque tiene muchas cosas que hacer pero que por la situación económica no puede concretar”.

De Iplyc Social Inclusivo participan quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que es otorgado por el hospital público e informado por el Consejo Provincial de Discapacidad, que depende de la Vicegobernación de Misiones. Tiene una base de datos de más de 16 mil personas.

