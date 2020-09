Fórmula 1: en el Gran Premio de Italia Pierre Gasly consiguió su primer triunfo en la carrera más loca del año

El francés Pierre Gasly, a bordo de un Alpha Tauri, ganó este domingo el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, después de una carrera repleta de incidentes, que tuvo dos largadas, otro desastre de Ferrari y una penalización al inglés Lewis Hamilton, líder del campeonato.

«Es increíble. No estoy seguro que sea real. Fue una carrera completamente loca», declaró el francés sorprendido por su victoria. Los Mercedes, que partían como claros favoritos, finalizaron en el cuarto puesto con el finlandés Valtteri Bottas y en el séptimo con Hamilton.

El podio de la carrera lo completaron el español Carlos Sainz Jr. (McLaren) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point). Así, Gasly se convirtió en el piloto número 109 en ganar una carrera en la Fórmula 1. En su caso, en su intento número 55.

A los 24 años, el muchacho nacido en Ruan toma la posta de su compatriota Olivier Panis, último francés en ganar… hace 24 años, con Ligier. Ocurrió en Mónaco, en 1996, cuando Gasly era un bebé de meses.

Para la escudería Alpha Tauri también es el primer triunfo. Tenía uno anterior, en realidad, cuando se denominaba Toro Rosso, en la misma pista que hoy coronó a Gasly: en 2008 fue Sebastian Vettel quien había llevado a ese auto a la victoria.

Nada más lejos de lo que ocurrió hoy. Vettel, que transita su última temporada en Ferrari, debió abandonar en la séptima vuelta después de haberse quedado sin frenos. La misma suerte corrió so compañero de equipo, Charles Leclerc, que chocó contra una protección al entrar en una curva en la vuelta 25. Así, la escudería italiana va de papelón en papelón este año.

El choque de Leclerc introdujo al auto de seguridad a la pista, y minutos después la carrera fue detenida. Eso propició una novedad: volvieron a largar como en una salida tradicional y no en fila india, cuando se reanudó la competencia. Gasly se puso en la reanudación al frente de la carrera, mientras Hamilton cumplía con la sanción.

Hamilton, que largó primero luego de haber completado el sábado la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1, fue penalizado con diez segundos por entrar a boxes cuando no estaba habilitado a hacerlo. Hamilton apuró a la zona de pits apenas se produjo el ingreso del coche de seguridad tras la avería que frenó al monoplaza del danés Kevin Magnussen, pero no sabía que el ingreso no estaba autorizado mientras se trataba de retirar al Haas de Magnussen.

En la clasificación general del Mundial, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y vigente campeón, sigue líder aventajado por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Cómo sigue el campeonato

Después de esta fecha, habrá nuevamente jornada en Italia y será en la Toscana el 13 de septiembre. Para finalizar la temporada luego seguirán Rusia, Alemania, Portugal y el cierre, otra vez, en Italia en el mítico circuito de Ímola.

Además, la semana pasada se sumaron cuatro fechas nuevas al calendario: Turquía, el 15 de noviembre. Bahréin, el 29 de noviembre, Sakhir, el 6 de diciembre, mientras que el certamen se cerrará en Abu Dhabi el 13 de diciembre.

El calendario confirmado

GP de Italia: del 4 al 6 de septiembre 2020 en Monza, Italia.

GP de la Toscana: del 11 al 13 septiembre en Mugello, Italia.

GP de Rusia: del 25 al 27 de septiembre en Sochi, Rusia.

GP de Eifel: del 9 al 11 de octubre en Nürburgring, Alemania.

GP de Portugal: del 23 al 25 de octubre en Portimao, Portugal.

GP de Emilia Romagna: del 30 de octubre al 1 noviembre en Imola, Italia.

GP de Turquía: del 13 al 15 de noviembre, en Estambul, Turquía.

GP de Bahréin: del 27 al 29 de noviembre, en Sakhir, Bahréin.

GP de Sakhir: del 4 al 6 de diciembre, en Sakhir, Bahréin.

GP de Abu Dhabi: del 11 al 13 de diciembre, en Yas Marina, Emiratos Árabes.

Otro desastre de Ferrari

Sebastian Vettel se quedó sin frenos, Charles Leclerc chocó y los dos abandonaron en Monza. Ferrari anda de desastre en desastre. Y este domingo, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 no sirvió para rectificar el rumbo, no mucho menos. Las pruebas están a la vista: el alemán Sebastian Vettel duró menos de 10 minutos sobre la pista de Monza, mientras que su compañero Charles Leclerc apenas llegó hasta la vuelta 25.

Fuente: La Nación

