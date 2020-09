El llanto por ser expulsada del US Open tras 11 tests negativos de coronavirus

El US Open sigue dando de qué hablar. Times Babos fue expulsada por haber estado en contacto con un jugador que dio positivo. La profesional se descargó a través de las redes sociales.

“Estoy llorando. Ahora estoy empezando a darme cuenta de lo que pasó y no lo entiendo. Es terriblemente injusto, no veo ninguna razón aceptable para lo que sucedió”, escribió angustiada la tenista.

Mladenovic-Babos fueron marginadas antes del partido de segunda ronda que debían afrontar ante las estadounidenses Asia Muhammad y Taylor Townsend.

Cabe recordar que la pareja compuesta por Kristina Mladenovic y Babos fue la primera pareja clasificada del dobles femenino, pero el día viernes fueron retiradas del segundo Grand Slam del año. Según menciona la organización, han tenido contacto estrecho con una persona que contrajo coronavirus.

En ese marco, Babos detalló en su instagram que Paire dio positivo 10 días atrás y que luego en las demás pruebas siempre dio negativo “otras personas cercanas a él nunca han tenido un resultado positivo. 4 en mi caso, 11 en el de Kiki. Lo vuelve a decir, 11!”.

Prácticamente un test diario para Mladenovic dentro del compromiso que tuvo que firmar para no ser echada del US Open de entrada. La víspera de su descalificación, Mannarino se enfrentó a Alexander Zverev, pero el encuentro se retrasó tres horas esperando si las autoridades sanitarias daban el OK a Adrian.

“¡Simplemente una injusticia! ¡Incomprensible! No es justo y podría enumerar más”, se quejó Timea Babos.

Dentro de otras de las polemicas que ofrece el US Open, en la jornada de hoy, el serbio Djokovic perdía ante Pablo Carreño Busta en la cuarta ronda del Grand Slam cuando tiró una pelota hacia atrás y le dio en la garganta a la asistente.

