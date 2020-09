El youtuber Luisito Comunica respondió a las críticas por su imagen “machista”

El youtuber mexicano agradeció a los usuarios de redes sociales haberle “recalcado” su error.

Este lunes, el youtuber mexicano Luisito Comunica se convirtió en blanco de críticas tras compartir en su cuenta de Instagram una polémica fotografía en la que aparecía junto a su pareja, la modelo venezolana de 26 años, Arianny Tenorio.

En la imagen, el influencer mostraba una botella de mezcal de la marca “Tus nalguitas serán mías”. Y tras él, su novia aparecía de espaldas, con un short de mezclilla que resaltaba sus curvas. En la fotografía, solo se ven las piernas de ella, la camiseta y la melena, pero no su rostro.

“Avisada estás”, escribió el comunicador en el pie de la publicación, haciendo referencia al nombre de la bebida, “Tus nalguitas serán mías”.

En poco tiempo, la fotografía desató una lluvia de críticas y miles de usuarios acusaron a Luisito Comunica de “machista” por cosificar el cuerpo de Arianny Tenorio y sexualizarlo. La controversia escaló, y se convirtió en tendencia en Twitter, donde todavía continúa encendido el debate. Al ver el revuelo que había provocado, el youtuber admitió su error.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”, tuiteó.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ’bromas’ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, agregó.

La polémica surgió durante la escapada romántica que la pareja de youtubers hizo este fin de semana a San Miguel de Allende, donde él se ha dedicado a grabar videos para su canal y a promocionar hoteles, locales y algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad colonial. A través de Instagram stories, los dos han compartido momentos de su viaje, como hasta ahora pocas veces lo habían hecho.

Ya a principios de abril, se confirmó que el influencer mexicano, que cuenta en Instagram con más de 20 millones de seguidores, había empezado una nueva relación con una modelo. La noticia sorprendió porque ocurrió después de la escandalosa ruptura de Luisito Comunica y Cinthya Velasquez, conocida como “La Chule”; la separación se produjo cuando la Chica Badabun (Lizbeth Rodríguez), expuso los deslices del famoso youtuber y sus posibles infidelidades.

En los meses siguientes, Luisito no parecía haber empezado otro romance, pero a finales de marzo, sus seguidores se dieron cuenta por sus fotografías que había estado en fechas idénticas en los mismos lugares que había visitado Arianny Tenorio, una top model nacida en Anzoátegui, Venezuela, y nacionalizada mexicana, que alcanzó la fama este año tras coronarse como “Miss Ciudad de México”.

Al igual que él, la joven venezolana comenzó en un principio como Youtuber. En su canal “Ary Tenorio”, compartía consejos de moda, hauls y tendencias, y pronto logró éxito, hasta alcanzar los 74,300 suscripciones.

Tras su fama en Youtube, quiso ir más allá en la industria e incursionó en el mundo del modelaje, participando en certámenes de belleza. Hace más de cuatro años llegó a México, y cambió su look, dejando el rubio pintado por su castaño natural y sometiéndose a una rinoplastia, de la que habla abiertamente en redes sociales.

“Estoy feliz con mi cambio, creo que eso es lo que realmente nos debe importar. Si vas a cambiar algo de ti (cabello, cuerpo, cara, lo que sea), hazlo solo porque a ti te hace feliz, porque realmente lo quieres, no porque otros digan que tienes que hacerlo”, dijo sobre su operación estética.

Recientemente la influencer de 1.75 metros de altura logró la nacionalidad mexicana y se presentó en la competencia de Miss Ciudad de México, donde triunfó al proclamarse ganadora. Ahora, su mayor objetivo es representar al país en “Miss Universo”, un deseo para el que aún tendrá que esperar, porque las competencias se celebrarán el próximo 31 de octubre en el estado de Chihuahua.

Fuente: Infobae

