La UNaM aprobó el protocolo para el regreso a las aulas y evalúa estrategias para prevenir la deserción universitaria debido a la crisis por pandemia

Si bien hasta el momento no fijaron una fecha para el regreso a las aulas, desde el cuerpo directivo de dicha casa de estudios aprobaron, en la jornada de ayer, el protocolo para volver a la presencialidad. Durante una entrevista con una radio local, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, contó que se encuentran planificando diferentes estrategias para sostener la continuidad académica de los estudiantes. Para ello durante el mes de septiembre presentarán algunas propuestas.

Alicia Bohren. FM Santa María de las Misiones

«La situación de los estudiantes para ingresar al sistema universitario siempre tiene muchas particularidades. Nosotros estamos trabajando en una serie de cursos virtuales que van a comenzar a fines de septiembre: Introducción al Conocimiento Científico, ser estudiante universitario; una serie de contenidos que creemos mínimos y básicos para fortalecer a los estudiantes que quieren continuar la educación superior«, explicó Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones.

Por otro lado, recordó que hasta el momento no existen fechas para el retorno a la presencialidad en ninguna facultad de la UNaM. «Esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar el año que viene, debido a la pandemia la vivimos todas las instituciones, el sistema universitario también. Cuando volvemos a la presencialidad también, no sabemos cuándo. Hay asignaturas dentro del sistema universitario que no van a finalizar porque requieren determinadas prácticas presenciales, entonces nosotros vamos planificando y programando sucesivamente en base a los hechos«.

Y agregó: «Nuestro calendario 2020 irá hasta el 30 de marzo, entonces hay tiempo para reprogramar en el caso de que volvamos a la presencialidad en alguna de esas de esas instancias«.

La deserción de estudiantes durante la pandemia alcanzó un 35%

«Hay alrededor de un 35% de deserción y acá hay muchos que se han inscripto y que nunca han tenido alguna actividad aúlica virtual pese a que varias unidades académicas hicieron contacto. Muchos de esos casos es porque no tienen dispositivos, no tienen acceso a las reuniones virtuales. Cuando las unidades académicas tomaron conocimiento, algunas hicieron convenio con los municipios para que les habiliten los centros de cómputo, otros hicieron fotocopias de material y le acercaron aceptaron pero hay datos que en algunas asignaturas, en algunas carreras, hay un alta deserción«.

«Hay una red muy importante de trabajo con los centros de estudiantes, la Secretaria de Bienestar Estudiantil y la verdad que ellos están todos interconectados, tienen sus redes. Los jóvenes saben que la universidad esta abierta, pero es una decisión también de ellos acercarse. Nosotros hacemos lo posible, tuvimos 11500 ingresantes este año y es muy difícil. Estamos tratando dentro de los recursos que tiene la universidad de llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Es un desafío para nosotros«.

Exámenes

Por otra parte, la decana recordó que las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Misiones se encuentran tomando exámenes dirigidos a todos los estudiantes.

En cuanto a la promoción de las materias, indicó: «Las condiciones para promocionar las cátedras, todo lo que tiene que ver con las cuestiones académicas internas corresponden a los consejos directivos de cada unidad académica. Muchas de las materias que se aprueban solamente con parciales y trabajos, siguen teniendo esa modalidad pero cumpliendo los requisitos dentro de su propuestas programáticas, de planificaciones y de su asignatura. No se promociona una cátedra solo para asistir, sino por cumplir una serie de requisitos, evaluaciones, trabajos eso está establecido en cada asignatura y eso es aprobado por cada consejo directivo por cada unidad académica».

Ingreso 2021

En el marco del aislamiento social por pandemia, también habló sobre cómo se darán los contenidos a los ingresantes durante el inicio del próximo año. «Tendremos en cuenta los cursillos nivelatorios porque nosotros tenemos es el ingreso irrestricto en el sistema universitario nacional por ley, entonces todo lo que es nivelatorio para acompañar y fortalecer al ser al estudiante su tránsito por el sistema universitario«.

«El primer año es el año mas difícil para los jóvenes porque es donde tenemos la mayor tasa de deserción. Generalmente hay un cambio de cultura, donde hay que ser autodidacta en el estudio, hay que regular sus tiempos, es diferente a la secundaria, hay un cambio importante en la vida de manejar donde hay que manejar los estudios, el manejo de bibliografía, es un cambio muy importante, cambio de casa los que se mudan. Hay una cantidad de factores que los estudiantes tienen que ir adaptándose para esa nueva carrera. Hay un cambio emocional y de su historia en sus prácticas cotidianas en el sistema universitario«.

También recordó: «Hoy están en las casas, pero cuando regrese la presencialidad, ellos dejan sus domicilios, forman nuevos amigos, entonces ahí el rol que hace, por ejemplo, la Secretaria de Bienestar Estudiantil que trabajan en la contención, deportiva, actividades culturales, los centros estudiantes, todo eso tiene un rol muy importante en la contención de estos jóvenes que apuestan a la educación superior como futuro. La deserción de ese primer año es muy completo y si no tiene conocimientos básicos es más difícil«.

Por momento los cursos de ingreso no fueron presentados oficialmente pero prevén que serán abordados de forma virtual.

El regreso a la presencialidad

En la jornada de ayer, el cuerpo directivo de la UNaM aprobó el protocolo para el regreso a las aulas conforme a los lineamientos nacionales y las consideraciones de las normativas provinciales. El paso siguiente será acreditar dicho protocolo en la jurisdicción provincial y después remitirlo al Ministerio de Educación de la Nación.

«El protocolo dice cómo tenemos que hacer: el ingreso, la temperatura, que haya para limpiarse los pies, el alcohol en gel, que no deben circular más de cincuenta personas por vez, el acceso a las aulas también tiene que haber distancia, respetar el espacio entre las personas dos metros, todos los estudiantes con mascarillas, el docente con barbijo y mascarilla, eso ya está son los lineamientos nacionales que nos envío este nación que trabajaron, los gremios docente y no docente, las ART, nos enviaron para todos los niveles».

«La universidad estuvo trabajando en la incorporación de estos instrumentos que se requieren, ya tienen todos alcohol. Incluso el laboratorio de farmacia está trabajando en la elaboración de alcohol en gel, alcohol 70, o sea, son las condiciones mínimas que debemos cumplir», finalizó la decana.

