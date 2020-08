“Los gobiernos deben acostumbrarse a comunicar en la incertidumbre” aseguró Juan Courel en el segundo encuentro de Comunicación de Crisis de la UNaM

En una videoconferencia organizada por la UNAM y realizada este jueves, el director de comunicación de las campañas presidenciales de Alberto Fernández 2019 y Daniel Scioli 2015, Juan Courel abordó el tema ¿Cómo manejar la comunicación en tiempos de crisis?, referida específicamente a la que desarrolla en este momento el Gobierno nacional en el contexto de la pandemia que subtitulo “comunicar la incertidumbre”, donde analizó los mensajes de acuerdo a ciertos parámetros imprescindibles para generar consenso, considerándola apropiada, con un “lenguaje claro y sintético sin autocalificación y con un tono informativo”.

Mediante gráficos, fue desglosando parámetros a considerar en una comunicación que dijo debe tener un “rol pedagógico para que la audiencia comprenda” y que además “debe generar niveles de consenso para que las medidas se cumplan”, refiriéndose específicamente a la cuarentena y los cuidados sanitarios.

Como objetivos específicos de la comunicación gubernamental de riesgo, consideró que se debe mantener a la población alerta para que siga cumpliendo con las pautas sanitarias, construir consenso sobre el rumbo económico y marcar un horizonte nrealista y sensible en relación a la situación.

Sobre la “discursividad” el consultor político sostuvo que no hay que aventurar pronósticos, no ser exitistas respecto a los resultados que se van obteniendo, evitar el uso de consignas electorales ya que se debe llamar la atención a toda la ciudadanía, “nadie debe sentirse marginado del mensaje oficial”. Evitar también el uso de metáforas o polisemias, los mensajes deben ser directos y el lenguaje claro, además de reconocer el esfuerzo de los distintos actores sociales y ser sensible al contexto e informar las medidas económicas frente a la pandemia si subestimar la gravedad del problema.

Analizó además algunos de los spots oficiales referidos al covid 19 y las medidas preventivas a los que consideró acertados por la simpleza estética y el mensaje claro, pasado luego a un repaso de los disensos que fue generando el mismo Gobierno con algunas medidas que sostuvo los fue “encapsulando” dado que a mayor tiempo de cuarentena tiene mayores dificultades para llevar adelante su plan de gobierno.

También mostró algunos gráficos de cómo fue evolucionando la aceptación de la gestión y como de una alta aceptación que tuvo al principio de la pandemia a la consideración actual que está en un punto medio y en descenso, asimismo como la relevancia mediática del covid y como fue descendiendo en la con sideración de los medios que pasó de un 90 por ciento en marzo a un 42 por ciento en julio.

Como desafíos dijo que se debe sostener consenso frente a la intensificación del disenso, segmentar la comunicación, abordar la naturalización del riesgo, mantener la alerta, incorporar pedagogía a la nueva normalidad y delinear una agenda de reconstrucción, extendiéndose en cada punto con ejemplos cotidianos de cada uno.

