El otro lado de la pandemia: una beba nació en Misiones y no puede conocer a su padre que vive en Chubut por la cuarentena

Daiana Lazzeri es oriunda de Dos de Mayo, el “corazón de Misiones”. Hace tres años vive en Esquel, Chubut, debido a que su marido, Natanael, pertenece al personal del ejército y cada cuatro años le trasladan a distintas provincias; anteriormente vivían en Río Gallegos, Santa Cruz. En febrero de este año, Daiana se vino de vacaciones a visitar a sus familiares, con su hijo Lucas de 3 años. Además, en ese momento se encontraba de cuatro meses de embarazo.

El 28 de marzo tenían fecha de viaje, pero días antes sucedió lo más impensado: de manera sorpresiva, como lo fue para todos, declararon pandemia mundial por un virus letal que empezaba a atacar a toda la sociedad, cobrándose millones de vidas en todo el mundo. A raíz de esto, muchas cosas cambiaron y se prohibieron, como medidas de prevención y seguridad sanitaria. Los medios de transporte fueron uno de los tantos sectores que se vieron afectados por esto, y el motivo por el cual no pudieron regresar a su hogar.

Hoy ya hacen cinco meses desde ese entonces. El 13 de agosto nació Mayumi y aún no pudo conocer a su padre. El contexto es el mismo, la pandemia por el coronavirus se vive en todos lados y en Argentina seguimos en período de cuarentena, por lo que muchas actividades siguen restringidas, como los transportes de media y larga y los vuelos.

“En el día del parto mi esposo pudo ver a la bebé minutos después de nacida. Por suerte hoy tenemos esta tecnología que acorta distancias. No pudo estar presente físicamente, pero de alguna forma estuvo”, expresó con añoranza Daiana.

Si bien se pueden realizar viajes con vehículo particular, Daiana prefiere no arriesgarse y movilizarse con sus hijos en esta situación. «Esperamos que él pueda venir. Hasta que no se termine esta pandemia, planeamos quedarnos en Misiones», aclaró. Pero tampoco es sencillo para Natanael viajar hacia acá, dado a su trabajo y también teniendo en cuenta que su domicilio es en Esquel; recordemos que los requisitos para poder ingresar a la provincia es presentar el test de Covid-19 negativo y figurar con domicilio en Misiones en el documento de identidad.

La incertidumbre de no saber hasta cuándo seguirá esta situación invade a esta familia, como a tantas otras, que no pueden reencontrarse.

