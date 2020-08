«Cherry Lips» y «The Cricket», música nacida desde los «Grillos Rock», por streaming junta a padre e hija adolescente sobre el escenario virtual

Cherry Lips es la banda de música formada por Cyntia Salinas, Mile Aichino,Tota Becerra,Valentina Rigali, Lara Rostan y Bianca Maletto, todas jovencitas de entre 14 y 18 años, unidas por la pasión de tocar un instrumento y ahora cantar adaptaciones de canciones clásicas anglosajonas, mezcladas con tiempos de jazz.

Nacidas de ese gran nido de artistas niños y jóvenes llamado “Grillos sinfónicos” e integrantes del desprendimiento juvenil denominado “Grillos rock”, las chicas decidieron organizarse y comenzar como grupo, con el incentivo de padres, profesores y amigos.

Cuando explican sobre el origen de Cherry Lips, dicen que “salió de la primera reunión, antes de hacer un video de su primera canción” y se pintaron todos los labios de color rojo fuerte. Primero fueron “Cherry” (rojo en inglés) y a partir de allí fueron mutando el nombre hasta definirse por “Cherry Lips” (labios rojos).

Las Cherry Lips tocan este viernes, por streaming, en un debut público donde esperan contar con el apoyo de todos los amantes de la música.

Unidos por la pasión

Fernardo Maletto es padre de Bianca, la tecladista y voz de las Cherry Lyps. Junto a Adita Barrios, Lucas Chávez, Marcelo Fernández, el padre forma parte de otra banda: The Crickets, con algún recorrido importante por bares y restaurantes de Posadas en épocas de prepandemia de coronavirus.

“Lo nuestro es rock y pop en inglés” explica Fernando, quien ya estaba ligado a la música en su Rosario natal desde que tenía 7 años. Sobre el nombre…más adelante se va a dilucidar las razones.

Bianca, siguió sus pasos y “desde los 6 años está involucrada en todo lo que tiene que ver con el arte (comedia musical, música y canto). A los 6 años participó del primer musical misionero (El sueño de Akim), que se va a reestrenar el año próximo. Actualmente es alumna de Grillos Rock en donde toma clases de bajo, batería, piano, guitarra y canto”, comenta su padre, quien de tanto ir a esperar a la niña y acompañar las tareas de los “Grillos Sinfónicos”, un buen día se sumó con su música y se transformó en uno de los promotores de “Grillos Rock”.

De ahí, a volver a tener su propia banda…un paso. “Mi abuelo era músico, mi papá también, tenía un grupo folclórico en Rosario y yo desde los 7 años también comencé con la música. Después de terminar el conservatorio, formé parte de algunas bandas de Rosario. después me fui alejando de la música poco a poco, pero cuando Bianca empezó a hacer música me reactivó nuevamente, a tal punto que no solo estoy tocando nuevamente, sino que también estoy dando clases en Grillos Rock”, cuenta Fernando, casado con una profesora de inglés que seguramente habrá influido en la pasión de padre e hija por cantar en ese idioma.

En este punto el nombre de la banda vuelve a intrincarse con los Grillos Sinfónicos y más precisamente con Grillos Rock ya que “cricket” se traduce al español como “grillo”.

Como se puede concluir al recordar que en circunstancias parecidas “todos los caminos conducen a Roma”…un día se llega y ese día es este viernes, cuando The Cricket también se suma al evento online organizado por la productora El Rito, vía Streaming, espacio de arte musical pensado para este tiempo de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) en Misiones; y las chicas de Cherry Lips también. Cada uno con su estilo y con su fuerza y calidad.

La invitación llegada desde El Rito, más la ausencia del tecladista de The Cricket alinearon los planetas y la joven Bianca entonces se sumará como tecladista a la banda de su padre, cuando sea el tiempo de escenario de The Cricket.

No es difícil imaginar la felicidad en el seno familiar donde la música es uno de los ingredientes más importantes, en momentos de tanta tristeza a nivel mundial, pero con la certeza de que el arte puede sanar heridas, hacer renacer la esperanza y unir no solo a padre e hija, sino a los pueblos.

La cita será este viernes 28 de agosto del Centro Cultural de Gestión Comunitaria el Galpón de la «Murga de la Estación», con la tecnología pertinente y los protocolos establecidos, donde las dos bandas por separado se sumarán a la iniciativa de El Rito que durante la pandemia trabaja para brindar espectáculos de calidad musical, a cambio de aportes vía online para atender las necesidades de los artistas impedidos de trabajar mientras dure las restricciones de encuentros sociales.

