Primera disertación virtual del Movimiento Industrial Misionero: las líneas de financiamiento del INTI para que las PYMES se capaciten en el Proyecto Asociativo Kaizen

El primer encuentro virtual de una trilogía de capacitaciones organizada por el MIM se llevó a cabo el pasado 7 de agosto con el eje temático en los procesos y herramientas de mejora contínua que ofrece y financia el INTI para la implementación de la filosofía japonesa Kaizen en las PYMES locales.

“Nosotros creemos sumamente importante y definitivo que en misiones aumente la cantidad de procesamiento de materias primas y de procesamiento de productos en industrias incipientes… Intentamos que no nos extraigan materias primas y recibir luego el producto elaborado, algo que ya viene ocurriendo desde la época de la colonia. Que no nos lleven la yerba y nos traigan el paquete. Si aumentamos el valor agregado de la industria de Misiones aumenta la calidad del empleo, aumenta el consumo, esto va a impactar en el fisco, lo que hará posible el aumento de la calidad de vida”.

Con esta auténtica declaración de principios Gerardo Grippo, Presidente del Movimiento Industrial Misionero, abrió y dio la bienvenida a la primera de las tres capacitaciones online organizadas por la agrupación, la cual se llevó a cabo en la tarde del viernes 7 de agosto de manera gratuita por la plataforma Zoom con el eje temático puesto en la Filosofía enfocada a la mejora contínua del proyecto asociativo Kaizen.

En su introducción, y al enumerar las asimetrías que tiene Misiones respecto del país central, Grippo mencionó la desconexión de Misiones del sistema interconectado nacional de distribución de energía eléctrica, la carencia del gas en red, el precio más caro del combustible en el NEA, que hasta hace pocos días ni siquiera llegaba el ferrocarril, y que la Hidrovía del Paraná s un sueño sin concreción. Cada una de estas circunstancias impacta de lleno en la producción local.

Luego de esta apertura brindó su capacitación el equipo del Departamento de Tecnología de Gestión del NEA del Instituto nacional de tecnología Industrial (INTI), representado por el Magíster Roberto Guidek y su asistente Viviana Velázquez.

Luego de una breve presentación acerca de la historia y la misión del INTI (www.inti.gob.ar), Guidek inició su exposición acerca de la filosofía Kaizen, describiéndola como una metodología que utilizan los japoneses para determinar cómo intervenir en una empresa y cómo obtener un mejores niveles de productividad y de rentabilidad.

La productividad es uno de los graves problemas en la Argentina: nuestras PYMES son más caras al momento de producir y tienen dificultades de crecimiento. Esto se agrava con el “combo” de la situación económica argentina y en regiones como la del NEA se suman variables como las carencias de infraestructura que mencionara Grippo en su introducción.

Para atender a esta situación es que varios años atrás Argentina y Japón firmaron un convenio para la aplicación del Proyecto Kaizen Tango, una estrategia nipona-argentina para el desarrollo de nuestra industria y que tiene por finalidad lograr que las PYMEs argentinas mejoren su management y aumenten así su productividad y su rentabilidad.

Kaizen Tango es un proyecto concreto que comenzó a aplicarse tres años atrás a nueve empresas misioneras y del NEA en los rubros de la metalurgia, madera y muebles y la industria plástica, y que aunque está momentáneamente suspendido por la situación de la pandemia de coronavirus, la llegada de nuevas líneas de financiamiento desembocarán en su reanudación para terminar de vincular a las empresas con los profesionales, el INTI y el Ministerio de la Producción.

Las Tecnologías de la Gestión son un conjunto de herramientas, técnicas y conocimientos basados en la filosofía japonesa y que ayudan a mejorar la productividad mediante la planificación, organización y uso eficiente de los recursos en la comercialización, en la gestión administrativa, en la estrategia empresarial o en la gestión productiva.

¿Qué es Kaizen?

Kaizen es un vocablo japonés que significa mejora contínua (kai= cambio, zen= mejor) en el sentido de aplicar pequeños cambios para mejorar nuestro trabajo cotidiano. Esto implica un cambio importante en el paradigma argentino: nosotros solemos intentar repentinamente cambios enormes, o comenzamos con cambios paulatinos que abandonamos a poco de iniciarlos.

Kaizen además es manos a la obra: es resolver problemas actuando de manera concreta, simple y poco onerosa, pero con la participación de todos los involucrados en la cuestión. La resolución de un problema y el desarrollo de una empresa no es una cuestión meramente reservada al empresario: cada operario puede ser parte.

El mapa conceptual de la filosofía Kaizen tiene cuatro bases fundamentales:

la filosofía de trabajo Toyota, en la que todos son parte del análisis y la solución. el trabajo estandarizado, que puede mejorar significativamente las operaciones manuales haciendo mejoras en el tiempo de actividad y la reducción de tiempo perdido por la reducción de tiempos de cambio y preparaciones de operaciones en los equipos, todo lo cual aportará un mejor rendimiento del proceso. el control visual de la producción, que es cualquier dispositivo o sistema que permita representar, en un único lugar, información de utilidad sobre nuestro proceso, para que con tan solo una mirada podamos saber cómo está funcionando nuestro proceso y si se está desviando con respecto a un patrón preestablecido; la nivelación de la producción, para que satisfaga eficientemente las demandas de los clientes y que al mismo tiempo los inventarios sean mínimos y se reduzcan costos de producción, de mano de obra y los plazos de entrega.

Sobre estas bases hay dos columnas: el método Just in Time y el Jidoka.

Por Just in Time (Justo a tiempo) se entiende un método de entrega del producto en el momento justo de acuerdo a la demanda y no simplemente sujeto a la capacidad de producción propia. Es decir, se produce en función de lo demandado y no en función de una acumulación.

El Jidoka es un método por el cual los distintos niveles internos de la producción se frenan ante una dificultad surgida en uno de ellos.

Entre ambas columnas se ubica de manera central la Mejora Contínua, que implica trabajo en equipo, objetivos comunes, la formación polivalente del recurso humano, y la reducción de pérdidas.

¿Cuál es la azotea de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Una mejor calidad del producto al menor costo posible en el menor plazo de entrega posible, con mayor seguridad y una más alta moral en la fuerza de producción.

Los procesos de mejora contínua que propone Kaizen permiten enfocarse en todas aquellas actividades que no le generan valor agregado al producto, y de esa manera se puede reducir el tiempo que se invierte en la producción. Y para ello hay herramientas diversas, entre las cuales solo vamos a mencionar aquí:

El PDCA (Plan= planear, Do= hacer, Check= comprobar, Act= Actuar) es aquella que nos permite elaborar un plan para definir de antemano, de manera concreta y especifica, qué es aquello que vamos a mejorar. Luego aplicarlo, medirlo y si se comprueban sus buenos resultados, entonces estandarizarlo.

MUDA es un método para identificar las pérdidas que hay en los materiales, en los tiempos y en cada uno de los eslabones del proceso de producción.

El 5S es un método de gestión que se fundamenta en cinco principios cuyos vocablos representativos en el idioma japonés comienzan con S: Seiri (clasificación), Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (mantener la disciplina).

Las siete claves de Kaizen

Eliminar las ideas fijas sobre la manera de fabricar. Pensar en cómo realizarlo en vez de pensar las razones de no poder hacerlo. Ver siempre el sitio, el producto y la realidad físicamente. No soñar con 100 puntos. 50 son suficientes, y rápido. Corregir errores inmediatamente. No es necesario gastar demasiado. Repetir siempre 5 veces la pregunta ¿Por qué? Para averiguar la causa de los inconvenientes.

La propuesta del INTI

El INTI propone hoy una asistencia técnica online para grupos asociativos de PYMEs. Se trata de una red de contactos empresariales donde participen los empresarios, los consultores que asesoran en Kaizen y los técnicos del INTI para apoyar la implementación en las empresas, con líneas de financiamiento para diversos propósitos: para vincular empresas con proveedores, con intercambio de experiencias, y con la posibilidad de generar demandas comunes frente a una situación de adversidad en el desarrollo comercial como ocurre en este momento ante la caída de la demanda del mercado.

La metodología de grupos asociativos corren a través de dos líneas: por un lado Kaizen con estrategia y posicionamiento y análisis de indicadores, y por otro Kaizen con metodología 5S.

La primera línea tiene 5 meses de implementación, con reuniones semanales. Las primeras 4 semanas se dedican a la elaboración del diagnóstico de la empresa, las siguientes 12 al desarrollo de la implementación y las últimas 5 para la medición y el análisis del resultado.

En lo que respecta a Kaizen con metodología 5S las 4 semanas iniciales también están dedicadas al diagnostico, luego hay 11 semanas de implementación para que finalmente, en las últimas 3 semanas, se midan los resultados.

El costo de Kaizen y el financiamiento del INTI

El costo de estas dos líneas de implementación oscila entre los $ 5.000 y los $ 10.000 y cuenta con un subsidio del INTI cuyo porcentaje se ubica entre el 40% y el 70%.

Por otra parte, hay una línea de financiamiento del Ministerio de la Producción del Gobierno Nacional, llamado Programa Crédito Fiscal para Capacitación PYME, destinado a incentivar la capacitación de los recursos humanos dentro de la fábrica, y por el cual la empresa paga la capacitación Kaizen y el Ministerio de la Producción emite un certificado electrónico por hasta el 100% de ese monto y con un tope del 8% de la masa salarial bruta, una vez que el proyecto se ejecutó y se hizo la rendición de cuentas.

Ese certificado electrónico se descuenta luego de impuestos ante AFIP.

La tercera línea de financiación es reciente, se llama Proyecto PAC Tecnología de la gestión PYME, puede ejecutarse con técnicos del INTI o técnicos certificados que no pertenezcan a él, y tiene por finalidad capacitar al personal para cumplir uno de los siguientes tres objetivos:

Incrementar la productividad Mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos productivos;

Mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su seguridad en el ámbito laboral.

Para mayor información puede contactarse con: movimientoindustrialmisionero@gmail.com

Para poder ver la capacitación completa, haga clic acá.

