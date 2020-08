En el rubro automotor hay demanda pero la falta de entrega por parte de las fábricas dificulta la comercialización

El empresario del rubro automotor, Ramón Alcaraz, comentó que se observó una mejora en las ventas en el mes de julio que se acentuó en agosto, aunque dijo que atraviesan el mismo problema de otros rubros por la falta de reposición y aunque destacó que hay demanda de autos, tanto de cero kilómetros como de usados, la demora en la entrega por parte de las fábricas dificulta la comercialización y genera incertidumbre porque no hay precisiones de cuándo se normalizará la producción.

Ramón Alcaraz-FM de las Misiones

“En julio se observó una mejora interesante en relación a los meses anteriores, que fueron muy malos, aunque todavía no se recuperan los niveles alcanzados el año anterior, y eso que en el 2019 la caída en el sector automotor fue importante. En agosto lo que estamos viendo es alguna demanda interesante, pero tropezamos también con el problema que tienen los electrodomésticos, no hay reposición, las fabricas no están produciendo normalmente por las restricciones, no se consiguen repuestos y unidades terminadas de origen Mercosur está bastante difícil que ingresen al país por la restricción en los dólares para poder liberarlos”.

También, comentó que hay problemas para producir en el país debido a que la producción nacional tiene un 60 por ciento de componentes importados y por el momento no se normalizó el ingreso de autopartes, explico en diálogo con la emisora posadeña Santa María de las Misiones.

Agregó Alcaraz que por el momento “tratamos de vender lo que tenemos en stock, no mezquinamos, no guardamos, tenemos que generar caja porque tenemos que pagar los sueldos, impuestos, alquileres en algunos casos. La infraestructura de una concesionaria tiene un costo elevado, hay personal altamente capacitado para cubrir todas las áreas, consecuentemente los costos de mantenimiento son más elevados y tratamos de vender las unidades que tenemos la certeza de poder entregar, son unidades que tenemos en stock físico y unidades que ya están facturadas y que por cuestiones de logística están demoradas”.

Respecto a la demanda el empresario dijo que hay demanda por autos usados, “lo que ocurre es que se corta la cadena, al no venderse unidades cero kilómetro y no se entregan los usados en parte de pago se están desagotando los stock de usados. Hay que reconocer que hay demanda, hoy están comprando autos más baratos que los valores históricos, si tomamos en cuenta los valores en dólares, el que tiene ahorrado la gente en su casa, hoy está pagando mucho más barato el auto, sea nuevo o usado y eso hace que haya demanda”.

LD-