Gregorio Aznarez, de CFPC China: «De todas las regiones del mundo, el sudeste asiático es donde existe la demanda real por trozas de coníferas»

El gerente regional de China National Forest Products (CFPC) se refirió a la evolución del mercado internacional de trozas de coníferas y marcó su visión del negocio, los precios de la materia prima, la «baja rentabilidad» que se expone se obtiene de la inversión forestal en la Argentina y opinó ante el posible avance en Misiones de regular el precio de los subproductos de chip y raleo. «No me consta que ninguna intervención gubernamental en el mercado haya sido exitosa, sino que generan una desaceleración del sector en el largo plazo ya que el sector privado, quien es el que genera riqueza en una economía, pierde el incentivo de libre mercado. Tal vez una alternativa a este problema sería en explorar oportunidades que generen incentivos para aumentar la demanda de dichos productos», opinó Gregorio Aznarez.

En contacto con ArgentinaForestal.com desde Estados Unidos, el representante de China National Forest Products (CFPC) y experto en Mercado Internacional de productos forestales, aportó su visión el negocio forestal y su rentabilidad esperada. También opinó sobre la iniciativa en Misiones de estudiar costos de la materia prima de los subproductos de Chip y Raleo y determinar en un plazo de 60 días un precio mínimo o de base en el mercado ante el debate instalado por el “desequilibrio” actual en el mercado que afecta principalmente a los productores primarios por el excedente de materia prima sin aprovechamiento industrial en la región.

En paralelo, Aznarez compartió un análisis con información respecto al comportamiento de las operaciones de América del Norte y Sur, con relación a las exportaciones de rollos de madera desde las Américas durante el primer semestre del 2020, incluida la Argentina que comienza a figurar el mapa global.

AF: En el NEA, algo que en alguna oportunidad conversamos en una entrevista, cuestionan desde el propio sector foresto-industrial las exportaciones de rollos de madera aserrable a China. (el temor que plantean es el posible desabastecimiento a la industria local).

Es verdad que lo hemos hablado. En un libre mercado de competencia que se rige por oferta y demanda ambos sectores compiten en igualdad de condiciones. Argentina dispone de muy buena genética y de una importante oferta de coníferas que aseguran el suministro sustentable a toda la cadena de valor forestal. El punto central aquí es que existe una complementariedad real en el mercado entre ambos mercados (mercado domestico y mercado de exportación).

La exportación hace que la cadena de valor forestal funcione todo el año y se ganen eficiencias que son aprovechadas por aserraderos para conseguir sus productos. Por ejemplo, hemos visto un aumento significativo en la demanda por madera aserrada que los aserraderos han podido capitalizar gracias a un bajo costo de oportunidad generado por la exportación.

Así como hemos visto un rápido crecimiento en la demanda por trozas, en la madera sucedió algo muy similar donde la ventaja competitiva la tiene quien puede responder rápidamente a los cambios del mercado. En este sentido, distintas empresas forestales ya venían con un buen nivel de cosecha, generando productos para la exportación. Con el repentino aumento de la demanda de trozas por parte de los aserraderos locales, estas empresas pudieron redireccionar parte de su producción para suministrar la industria local de forma muy eficiente.

AF: ¿Se está planteando en el NEA un debate por los bajos precios del producto, del rollo de madera? ¿Cómo ven este mercado a nivel internacional, los precios de la materia prima de la argentina son los más “bajos” o competitivos de la región?

Escucho el mismo planteo para los retornos en inversiones forestales en la costa este de Estados Unidos. La realidad es que la mayoría de los proyectos que se iniciaron en la Argentina, contemplaban un parque industrial mayor del que existe en la actualidad. Por diversas razones estos proyectos no se cristalizaron.

De igual forma, en mi opinión todo es según la perspectiva con la que se mire el mercado. Por ejemplo, las rotaciones para plantaciones con fines industriales de pino en la costa este de EEUU son de 35 años mientras que en Argentina son la mitad. Dejando el crecimiento biológico de lado, y asumiendo una tasa promedio de inflación en dólares, la pérdida de valor acumulada en USA es mayor que la Argentina. Creo que la diferencia es que en la concepción de los proyectos forestales en Argentina tenían un retorno esperado de 15%-20% de rentabilidad anual, cuando en USA estos mismos proyectos retornan 4%-6%.

AF: ¿Cuál es la ventaja de ser un proveedor de materia prima de calidad para China, es un buen cliente China por su demanda sostenida?

De todas las regiones del mundo, el sudeste asiático es donde existe la demanda real por este tipo de productos. Mercados como Norteamérica o Europa que tienen un sector forestal más desarrollado ya tienen su cadena de suministro con industrias locales establecidas y oferta estable.

AF: En Misiones, Argentina, se creó un Instituto Forestal Provincial recientemente cuyo objetivo es lograr en unos 60 días establecer precios de base por la materia prima de chip y raleo. Es un gran debate y genera controversia entre productores y empresas. Desde el sector privado, como algunos profesionales, han planteado su preocupación, entienden que es oferta y demanda y no comparten esta iniciativa como una solución para el productor con la intervención del gobierno. Otros están a favor de una necesaria intervención gubernamental. ¿Ud. conoce en otro país de América una experiencia de regulación del precio de la materia prima, que fijen precios mínimos por los subproductos o rollos? ¿En algún estado de EE. UU. o algún otro país?

No estoy interiorizado de los detalles de dicho Instituto, pero como comentario general no creo que una política de control de precios ayude al desarrollo del sector forestal argentino. Ejemplos de regulación de precios por parte de gobiernos hay muchas pero no me consta que ninguna haya sido exitosa, sino que generan una desaceleración del sector en el largo plazo ya que el sector privado, quien es el que genera riqueza en una economía pierde el incentivo de libre mercado. Tal vez una alternativa a este problema sería en explorar oportunidades que generen incentivos para aumentar la demanda de dichos productos.

Por Patricia Escobar

