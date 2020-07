Daniel Osvaldo fue separado del plantel y no seguirá en Banfield

El jugador adujo problemas personales. Había una renovación de contrato pendiente que no se hará efectiva.

La aventura futbolística de Daniel Osvaldo en Banfield duró lo que un suspiro. El delantero de 34 años, que previo a la pandemia tenía todo para seguir en el club, no continuará en el Taladro después de algunos desplantes al cuerpo técnico y a la dirigencia.

El experimentado futbolista no se conectó a las prácticas vía Zoom durante 15 días y tampoco le atendió el teléfono al flamante entrenador, Javier Sanguinetti, que asumió en reemplazo de Julio Falcioni.

Hartos de las actitudes del goleador, los dirigentes de Banfield ya decidieron que no habrá renovación y que Osvaldo no continuará. «Teníamos la chance de extender el contrato pero no se llegó a hacer. En este contexto es muy difícil que siga”, explicó Oscar Tucker, vicepresidente del club, en diálogo con Info Región.

El jugador señaló que sus ausencias tenían motivos personales, pero sus explicaciones no convencieron a la dirigencia.

Con la camiseta de Banfield apenas pudo jugar 62 minutos y no llegó a ser titular. Entró contra River y Aldosivi pero dos lesiones musculares le impidieron estar siempre disponible.

El ex Juventus, Inter y Selección de Italia se había retirado en septiembre de 2016 luego de una conflictiva salida de Boca por su mala relación con Guillermo Barros Schelotto y se dedicó a la música al formar la banda de rock «Barrio Viejo». Pero a fines de 2019 le picó el «bichito» de volver a jugar y en enero de ese año se sumó a la pretemporada del Taladro.

Actualmente, Osvaldo volvió a vivir con Jimena Barón, con quien se lo ve muy activo en redes sociales. Más activo que en la cancha, donde los cuatro años de inactividad por su retiro del fútbol le pasaron factura.