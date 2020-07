Cataratas del Iguazú: este fin de semana 400 residentes locales disfrutarán del atractivo

Las Cataratas del Iguazú recibirán este fin de semana 400 visitantes locales. Así lo confirmaron desde el Parque Nacional Iguazú, ya que son los que reservaron su lugar el lunes pasado. Pero detallaron que para el 1 y 2 de agosto se elevará el cupo de visitas a 500 personas, de los cuales 200 serán residentes locales y los demás 300 de otras localidades misioneras, siempre en el Circuito Superior, con entrada gratis.

En diálogo con MisionesOnline, el intendente del Parque Nacional Iguazú Sergio Acosta, manifestó que «este sábado 25 y domingo 26 de julio, solamente podrán ingresar a visitar las Cataratas los 400 residentes de Iguazú que realizaron su reserva el lunes pasado, (200 lo harán el sábado y 200 el domingo) esperamos tener todo listo para el próximo fin de semana y sumar así los 300 residentes de Misiones».

En este marco aclaró que habrá un Whatsapp para residentes de Iguazú y otro para misioneros en donde ambos grupos podrán realizar sus reservas, «la idea es que el finde del 1 de agosto podamos habilitar el ingreso de 500 visitas al área Cataratas, serían los 200 de Puerto Iguazú y 300 del resto de la provincia».

«Estamos aguardando la aprobación del protocolo para que sea así, 500 personas en total. Prevemos que en el transcurso de la semana entrante se aprobará, aunque aún no estamos seguros. El protocolo en estos momentos está en Salud Pública de Posadas» agregó.

Y especificó que aunque se amplíe la cantidad de personas para recorrer el área Cataratas, solo podrán hacerlo en el Circuito Superior que seguirá siendo el único habilitado, «y la entrada será gratuita para los 500 que vengan».

Otros atractivos en Iguazú

Por otra parte, Sonia Weidelich- presidente de la Asociación Civil de Atractivos Turísticos de Iguazú expresó en diálogo con MisionesOnline que para este sábado y domingo tienen la confirmación de apertura de los siguientes atractivos: Parque Nacional Iguazú (pero solo para 200 residentes de la ciudad homónima), la Casa de las Botellas, Aripuca y el Parque Recreativo Tierra Roja.

Otro atractivo que abrirá este fin de semana será Culturas Park, y también se podrá visitar el Hito de las Tres Fronteras, la Costanera, entro otros.

«Cada atractivo trabajará con los protocolos sanitarios y se van a ir sumando más a medida que avancemos» indicó.

Y además de los atractivos turísticos, los restaurantes y comercios tendrán también sus puertas abiertas, aguardando a los misioneros que decidan pasear por la ciudad de las Cataratas.

Qué visitar en Misiones

Cabe recordar que, con la habilitación del turismo interno a modo de prueba piloto desde este fin de semana, los misioneros (hasta 500 personas) pueden visitar: los Saltos del Moconá (que cuenta con habilitación de paseos náuticos); el Salto Encantado, el Parque la Cruz de Santa Ana, el Conjuntos Jesuítico, salvo la Reducción de San Ignacio que elevaría el número de visitas a 300. Además de los atractivos que habilite cada localidad de Misiones, que son muchos teniendo en cuenta que en toda la provincia hay bellos lugares naturales por visitar y recorrer.

Para viajar dentro de la provincia, los turistas misioneros deberán bajar la App Misiones Digital y solicitar los permisos de viaje respectivos.

Hay hoteles habilitados en toda la provincia donde se podrá ingresar hoy con salida hasta el lunes. Es por esto que empresarios del sector admiten que, de no haber contratiempos con la situación epidemiológica, para el fin de semana largo del 17 de agosto «se podría pensar en la rehabilitación del transporte interurbano provincial».

Cataratas del Iguazú: mirá la propuesta de Turismo Misiones

Hoteles con protocolos sanitarios

El Hotel O2, es el primer hotel 4 estrellas que abrirá sus puertas en la ciudad de Puerto Iguazú. Y en Puerto Libertad abrirá sus puertas la coqueta Posada Puerto Bemberg.

Al respecto, Leonardo Pascutto- gerente del hotel O2, manifestó que «abriremos el viernes, sábado y domingo y ya hemos tenido muchas consultas, tenemos reservas también, y estamos contentos, hay una motivación importante en toda la comunidad turística de Iguazú por este primer paso que estamos dando».

Pascutto detalló que trabajarán con estrictos protocolos sanitarios, «estuvimos trabajando en los protocolos en los meses de junio y julio. Poder probar todos los protocolos ahora es algo muy positivo también».

En esta primera etapa, adelantó que «habilitamos alojamiento con desayuno, y habilitamos solo un piso del hotel, el octavo. Además habilitamos la pileta y el gimnasio, lo que no habilitamos aún es el Spa y el servicio de gastronomía. Pero pensamos que los servicios gastronómicos los vamos a poder habilitar el fin de semana que viene».

Por su parte, Santiago Lucenti, presidente AHGAI dijo que ve esta re apertura «como algo positivo para dar los primeros pasos y para ver cómo se aplican los protocolos y demás, esto no solo es bueno para hoteles sino también para gastronómicos y comerciantes» indicó.

En referencia a los hoteles de 4 y 5 estrellas que en su mayoría aún no abrirán sus puertas, dijo «el destino Iguazú está pensado para un movimiento de 1.600.000 visitantes y el flujo de gente de la frontera, todo eso no se va a dar aún y lo sabemos, entonces los costos que tienen esos establecimientos no se justifican».

En cuanto a la nueva realidad que estamos viviendo, sostuvo «los cambios más grandes se van a dar en las áreas públicas, los buffetes desaparecerán por un tiempo, los desayunos serán en forma individual, las mesas tendrán más distanciamiento, los lobby no estarán incentivados para el uso público y demás. Las áreas compartidas tendrán la mayor cantidad de cambios. Habrá cupos para los ingresos a los parques y atractivos turísticos, y en todos lados habrá que respetar el distanciamiento y demás, serán varios cambios, pero es importante que se pueda trabajar».

También adelantó que seguro habrá promociones y descuentos para impulsar las visitas al destino Iguazú y agregó que desde el Ministerio de Turismo de la provincia se habilitará una página para informar cuáles son los establecimientos abiertos.

Ahora: Dejamos habilitado el Conjunto Jesuitico Guarani de Corpus Christi. Reconocer nuestra historia es la base fundamental del respeto a nuestras raices. pic.twitter.com/5WIJClrUFs — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) July 23, 2020

PPB

GS-EP