Cuidado del cerebro: ¿Cómo evitar los efectos del aislamiento en la salud neurológica?

En el marco del día Mundial del Cerebro, el director General del Instituto de Neurociencias de Misiones, Fernando Vigo brindó un panorama de la salud cerebral de los misioneros. Sostuvo que este contexto de pandemia ha ocasionado que el estrés producido- que afecta la salud del mismo- sea en cierto modo compartido y hablado.

No obstante, recordó a la población que la actividad física y una buena alimentación es básica para prevenir accidentes cerebrovasculares.

Sin lugar a dudas para muchas personas, el aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de la pandemia ha generado fuertes cambios en sus rutinas y una tensión mental sin precedentes. En ese sentido, el 22 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial del Cerebro.

Misiones Online y Radio Libertad conversaron con Fernando Vigo, neurólogo del Hospital Escuela de Agudo «Dr. Ramón Madariaga», especialista de la Clínica Vigo y presidente de la Fundación INEMI.

«El estrés es la falta de compensación o de adaptación frente a una determinada problemática. Las personas en general tienen una o varias problemáticas en el día a día que muchas veces no son compartidas, pero esta situación de aislamiento y las distintas dificultades hacen que sí las compartamos, con la cual en sí mismo lo que hace es ponernos en boca común una situación común».

Agregó que la situación de estrés es una práctica diaria, pero sí está mucho más visibilizada es aún más beneficioso porque «la población no será ajena a lo que le sucede al otro».

Vigo añadió que muchas veces el estrés es visto como algo ajeno y que solo depende de la voluntad y decisión de la persona y que se olvidan «que es un problema en sí mismo que debe ser tratado y visibilizado».

Al ser consultado sobre la manera en cómo las personas lidian de diversas formas con la cuarentena y el contexto de pandemia, señaló que «lo que para uno es una situación estresante para otro es una situación facilitadora de la calma y es posible que a otro grupo de personas esto (cuarentena) haya sido beneficioso», señaló.

Sobre el incremento de consultas en tiempos de coronavirus, el especialista reconoció que la población en general no demanda una atención mientras no la necesita, sin embargo señaló que «en los misioneros se ha visto una concientización mayor de lo que son las actividades físicas, una buena alimentación y ese tipo de acciones son muy alentadores no solo para la salud en general, sino el cerebro».

Accidentes cerebrovasculares

El accidente cerebrovascular más frecuente está relacionada con las arterias tapadas. «El cerebro se alimenta a través de la hidratación y la glucosa que traen las arterias en la sangre y cuando una se tapa, esta arteria deja de darle el suministro de sangre a un determinado grupo de neuronas y esas neuronas se mueren y por supuesto dejamos de tener la función adecuada».

Precisó para prevenir un accidente de este tipo, debemos prevenir que una arteria se tape y para evitar eso debemos ver la cantidad de colesterol que tenemos en sangre, la presión arterial que estará vinculado a la calidad de la sangre y cómo esta llega al cerebro, entre otros.

«La actividad física va hacer que nuestra tensión arterial y regulación de la glucosa esté en buenos niveles y eso va hacer que tenga un buen impacto en la prevención de los accidentes cerebro vasculares. Menos de 3mil pasos por días es ser sedentario. El tabaquismo también es un factor de riesgo».

Añadió a la importancia de una dieta balanceada para prevenir niveles altos de colesterol.

Otra forma de fortalecer la salud del cerebro se da a través de generar nuevos aprendizaje. «Esto hace que una persona aumente su reserva cognitiva que hace que al largo plazo, mientras más uno envejece, pueda permitir el funcionamiento del sujeto en sociedad. Ya que la conducta y la memoria son dos aspectos fundamentales para la autonomía y el funcionamiento de la sociedad».

Vigo, quien es también presidente del Comité de Neurociencias del Colegio de Médicos y director General del Instituto de Neurociencias Misiones, resaltó que el manejo de las emociones también es fundamental para el cerebro.

«Tanto la memoria como las situaciones emocionales deben ser tratadas y gestionadas de una manera adecuada para funcionar en las actividades de la vida diaria, mediana, corto y largo plazo».

En 2014, la Federación Mundial de Neurología (WFN) propuso el 22 de julio para celebrar el Día Mundial del Cerebro, una fecha para concientizar sobre los cuidados de este órgano tan importante y las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo.

Este año se decidió profundizar sobre el Mal de Párkinson y cómo mejorar la calidad de vida de los que lo sufren.

La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa crónica y que en todo el mundo, afecta a más de 7.000.000 de personas. Afecta a personas de todas las edades, incluso a niños y adolescentes, aunque principalmente, a personas mayores de 60 años.

Al menos un 13% de las causas de enfermedades entre la población mundial están relacionadas con el cerebro, esto incluye desde problemas neurológicos hasta los trastornos mentales como la epilepsia.

