Turismo interno: este fin de semana se realizaría la prueba piloto para la apertura de hoteles en Misiones

Desde el ministerio de Turismo, el titular José María Arrua, indicó que de darse las condiciones este fin de semana se haría la prueba piloto para incentivar el turismo interno.

José Maria Arrua. Radio República

Martin Oria. Radio Libertad

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrua señaló que este fin de semana se podría habilitar los viajes para incentivar el turismo interno.

«Al principio hay buena predisposición y voluntad para poder hacerlo. Hay algunas cuestiones como el cuidado de la frontera y analizar el movimiento del pasado fin de semana y el feriado de ayer y seguramente entre mañana o pasado el Gobernador estará haciendo el anuncio oficial «.

Informó que hoy tendrá una reunión con los operadores de turismo para determinar algunos acuerdos.

Lo dicho por el ministro coincide con lo expresado por Martín Oria, miembro de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines, quien afirmó que de mantenerse un buen panorama de salud en la provincia, la posibilidad de que los hoteles abran en una prueba piloto es mayor.

Martin Oria, miembro de AMHBRA: «Posiblemente el fin de semana se apruebe la apertura de hoteles, para los rubros exceptuados, como prueba piloto. Así poder posteriormente abrir para el turismo interno». — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 21, 2020



«Si todo va bien este fin de semana se haría una prueba piloto de apertura de hoteles y entre semana los hoteles quedarían abiertos para los que están exceptuados como viajantes, empresas constructoras y estarían las cosas dadas para que este fin de semana se oficialice la habilitación del turismo interno», explicó para Radio Libertad.

Arrua explicó que de aprobarse, los fines de semanas se saldría con la App Misiones Digital que sería el salvoconducto hasta llegar al hotel y esto permitirá que los hoteles puedan tener la aplicación y registrar a los huéspedes.

«Así tendríamos información precisa que cuántas personas se están moviendo este fin de semana».

No obstante, reconoció que hay factores a tener en cuenta debido que en localidades como Iguazú, el turismo interno no puede sostener la economía de esa ciudad y no puede enfrentar los alto costos.

Coincidió Arrua quien afirmó que entienden que hay localidades donde la situación es más compleja por el tema del costo de los hoteles, pero que están evaluando diversas alternativas.

El ministro de Turismo afirmó que muchas personas están optando por aprovechar las vacaciones de invierno.

«Si se llegara a confirmar, sería únicamente los fines de semana, pero aún hay situaciones por resolver», dijo Arrua.

Ministro de Turismo destaca la importancia de la Ley de Emergencia Turística

Arrua destacó la importancia de la Ley de Emergencia Turística porque es una herramienta que permite jurídicamente facultar al Ejecutivo Nacional a tomar ciertas decisiones y cuestiones puntuales sobre medidas que necesita el sector.

«Necesitamos una Ley para esta emergencia y no para la recuperación del turismo, lo que va a recuperar el turismo son varias medidas con el tiempo, pero son varias las que se necesitan para que el sector se reactive y esta es parte de la difusión de porqué nosotros planteamos».

Día del Amigo

Martín Oria explicó que el buen tiempo generó una gran demanda el fin de semana pasado y ayer por las celebraciones por el Día del Amigo.

«Tuvimos un fin de semana impecable en cuanto a la temperatura y eso acompañó muchísimo a esta fecha tan especial que es el Día del Amigo y con el límite horario la gente ocupó y disfrutó de las distintas actividades».

Resaltó la alta demanda y que muchas personas optan por hacer colas, mientras que otras deciden reservar. Oria señaló que los restaurantes más tradicionales ya para las 12 menos cuarto tenían reservas hechas.

Destacó que este domingo se vio una tendencia importante de personas que fueron a merendar y eso se vio mucho en los bares y restaurantes de la costanera.

El integrante de la AMHBRA sotuvo que a diferencia de Posadas, no todos las localidades del interior habilitaron la apertura de sus restaurantes y comercios gastronómicos y lamentó que algunos establecimiento incumplieron las reglas.

«Repudiamos todo lo ilegal y siempre trabajamos con el Gobierno en la búsqueda de soluciones definitiva, pero ellos no estaban asociados a nosotros. Repudiamos el incumplimiento de las reglas porque va en contramano al gran esfuerzo que hemos hecho todos los misioneros de hacer esta cuarentena tan estricta que hemos hecho los misioneros y los negocios», dijo Oria.

Recordó que irán presentando pedidos «somos la primer provincia libre de covid hace 16 días y esperemos que esto siga así».

SP-A