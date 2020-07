Según un informe, los vehículos que circulan en Argentina rondan los 15 años de antigüedad promedio

En algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, la antigüedad del parque automotor se extiende hasta 17 años. En todo el país, se estima que hay más de 15 millones de unidades patentadas.

El parque automotor de la Argentina está compuesto por una flota circulante de más de 15 millones de vehículos, con una antigüedad de 14,8 años, según los datos más recientes del sistema online de estadísticas y mercado (Siomaa), desarrollado por la cámara de concesionarias (Acara).

El número total del parque automotor es 15.608.622 unidades que se distribuyen de la siguiente manera: el 76% son automóviles y el 20% son vehículos comerciales livianos. El resto se reparte en partes iguales: 2% para camiones y buses y 2% para acoplados.

Así, los automóviles y los vehículos comerciales livianos componen el 96% del total del parque automotor en la Argentina. Y si bien la antigüedad promedio es de 14,8 años, en las provincias de Entre Ríos y Mendoza la cifra alcanza los 17 años, siendo la más alta de todo el país.

Si se divide el parque automotor por marca, el 50% corresponde a marcas europeas, el 30% a marcas estadounidenses o americanas y el 20% a marcas asiáticas. En los últimos 10 años, las marcas asiáticas y las europeas fueron las que ganaron más participación: las asiáticas pasaron del 10% al 20% del mercado y las europeas, del 40% al 50%. En tanto, las marcas americanas, perdieron unos 20 puntos porcentuales y del 50% que tuvieron entre 2010 y 2019 quedaron en 30% del mercado.

Con todo, las marcas americanas duplican en antigüedad promedio a las marcas asiáticas, según detalló el informe de Acara. Apenas seis marcas concentran el 80% del mercado automotor en la Argentina: Ford se ubicó en primer lugar con un 16% de participación seguida por Renault (15,6%), Volkswagen (14%), Fiat (13,5%), Chevrolet (10,9%) y Peugeot (9,8%).

Otro dato del relevamiento realizado por la asociación de concesionarios es los modelos más frecuentes. La lista está encabezada por el modelo Gol de Volkswagen, con más de 460.000 unidades y una antigüedad de 15,4 años. Luego, se ubican Toyota Hilux, Ford Fiesta, Renault Kangoo y Renault Clio.

En junio, en el mercado local se patentaron 36.991 vehículos, lo que representa una suba del 2,3% interanual ya que en el mismo mes de 2019 se habían registrado 36.161. De esta forma se alcanzaron los 153.099 patentamientos acumulados en la primera mitad del año.

“Tal como veníamos adelantando, cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes. Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida. Pero no podemos perder de vista que el 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector”, destacó el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

“También queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock. Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son $83.000 millones menos de recaudación que el Estado deja de percibir”, completó.

Fuente: Infobae

AV-CP