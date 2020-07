El Ministro de Seguridad bonaerense dijo que el jubilado que mató al ladrón actuó en “legítima defensa”

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que el herrero jubilado de 71 años que mató de un balazo a uno de los cinco delincuentes que entraron a robar a su casa del partido bonaerense de Quilmes el viernes pasado, actuó en “legítima defensa” y cuestionó el accionar de la Justicia en el tratamiento de estos casos.

En tanto, los hijos del herrero Adolfo Ríos (71), quien este lunes fue beneficiado con arresto domiciliario aunque está imputado por el delito de «homicidio agravado», aseguraron que resolvieron vender la casa en la que su padre fue asaltado el 17 de julio último, ante la amenazas presenciales y a través de las redes sociales que sufrieron en las últimas horas por parte de los familiares del delincuente muerto en el hecho.

El ministro de Seguridad provincial aseguró en una entrevista con Radio Cadena 3 que el jubilado «no se levantó con la intención de dañar a nadie y fue agredido por cinco delincuentes», y reprochó el tratamiento judicial que se le da a estos casos, al sostener que hay «una crisis de justicia muy importante que tiene que ver con liberar a los presos”.

“Cuando se libera a un delincuente se sabe lo que pasa. Hay un hartazgo en la sociedad por la inacción de la Justicia que ve que se cuidan los derechos de los delincuentes y no los de ellos”, manifestó Berni.

En este sentido, consideró que “la Justicia es lerda y perezosa, que reacciona más a los comentarios de la vida mundana que a los principios de la justicia; por eso no funciona”.

“A cada acción le corresponde una reacción, y la acción deliberada de no impartir justicia está llevando a una reacción de la ciudadanía que no es buena y no es el camino al que debemos apuntar”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

“El gran desafío es ver cómo lo reformamos y cómo hacemos que funcione el sistema judicial, que parece que está más interesado en defender los derechos delos ladrones que de los ciudadanos”, enfatizó.

En esa línea, Berni también afirmó que hay «una falta de respeto hacia las fuerzas» y que esa situación hace que “la policía no se quiere arriesgar para no meterse en problemas”.

“Si un policía ve un robo, interfiere y después le dicen que hizo abuso de la fuerza, obvio que después se da la vuelta y se va. Para que eso no suceda los policías tienen que tener una vocación de servicio” y el respaldo del Poder Judicial, planteó el funcionario.

Al referirse a los episodios de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, dijo que se observa que se empieza a repetir un fenómeno, que consiste en que los delitos son cometidos por personas cada vez más jóvenes, sin antecedentes y de manera muy desorganizada, y manifestó que es necesario “un mayor esfuerzo» para «aumentar la calidad del sistema de seguridad”.

Ríos fue beneficiado ayer a la tarde con un arresto domiciliario por el juez de Garantías 2 quilmeño, Martín Nolfi, luego de permanecer detenido desde el viernes, cuando sucedió el hecho.

Según indicó a Télam el abogado Hugo Icazati, el magistrado le concedió el beneficio bajo juramento de presentarse ante el juzgado cada vez que se lo requiera, por lo que el herrero no tendrá que utilizar una tobillera electrónica.

En tanto, los hijos del jubilado aseguraron esta mañana que decidieron poner en venta la casa en la que vivía su padre a raíz de las amenazas que recibieron en las últimas horas por parte de la familia del hombre fallecido.

«La decisión es que esta casa ya no es nuestra«, dijo Federico Ríos en declaraciones a la prensa en referencia a la vivienda, en la cual actualmente hay una vigilancia policial, tras afirmar que recibieron «amenazas por redes sociales diciendo que la vamos a pagar» y que también fueron amenazados ayer cuando daban notas a distintos medios periodísticos.

«No vinieron a increpar, a gritar en los micrófonos«, dijo el hijo del herrero, mientras que Gabriela, otra hija del hombre, explicó que «lo que pasó ayer fue algo increíble, no podíamos entender cómo habiendo tanta gente acá aparecieron espontáneamente estas personas increpándonos, casi que se estaban metiendo a mi casa, nos amenazaron, de un minuto al otro iba a suceder una desgracia más».

Respecto a la salud de su padre, Gabriela afirmó «es muy frágil» y está «en estado de shock«, que cada vez que habla «se quiebra» y que están preocupados ya que le funciona «un solo riñón».

«Siempre se mostró como un tipo fuerte, valiente, pero por dentro es una persona con una enfermedad cardiovascular y otras patologías», dijo la mujer, quien agregó que su «principal preocupación es la salud» de su padre.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 5, cuando los ladrones ingresaron a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste.

El jubilado fue sorprendido mientras dormía y fue golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero, y en ese momento extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir de inmediato.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a uno de los ladrones, de 26 años, que se encontraba desarmado, forcejeó con Ríos cuando el hombre se dirigió hacia él portando el arma de fuego hasta que en un momento dejó de moverse, por lo que los investigadores creen que ese fue el momento en que le disparó en el tórax.

