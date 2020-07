Christian “Pitu” Schoppler regresa a OTC

El “Celeste” cerró oficialmente la contratación de Christian “Pitu” Schoppler, quien, tras su paso por Salta, regresa al Oberá Tenis Club (OTC), “me gusta mucho la ciudad y el club, hacen bien las cosas y te atienden de maravilla”, destacó el chaqueño.

De a poco se va confirmando la plantilla de cara a una nueva temporada. En este sentido, se produce la oficialización de la vuelta del jugador chaqueño, quien estuvo en la temporada 2018/19.

Pitu viene de jugar en Salta Basket, donde promedió 11.2 puntos, en 26 minutos por juego.

Sobre su regreso, el oriundo de Villa Ángela expresó, “Me puso muy contento cuando me llamaron. No me quería ir, pero por cuestiones deportivas no se pudo dar para quedarme, cuando me dijeron si quería volver ni lo dude”.

Además, indicó “me convenció la cantidad de cosas que hacen bien, como te atienden y cumplen las cosas en tiempo y forma. Aparte, Oberá me gusta mucho”.

#Básquet Christian «Pitu» Schoppler vuelve al celeste!!@pitu_schoppler regresa al celeste disputar la próxima temporada. Pitu ya es conocido en el club ya que disputó la temporada 2018/19 de La Liga Argentina. Exitos en esta nueva temporada.#VamosCelestes pic.twitter.com/uTOm6pF443 — Oberá Tenis Club (@OberaTenisClub) July 21, 2020

Sobre la conformación del plantel manifestó “me encanta, conozco la mayoría y los que no, tengo referencia de que son muy buenos chicos aparte de muy buenos deportista. Vamos a tener un buen grupo”.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Por otro lado, mientras los jugadores continúan con los entrenamiento fisico tecnico e individual, el elenco de la Capital del Monte se mueve en el mercado de pases y no pierde tiempo para incorporar jugadores a su lista. El club “celeste” anunció la incorporación de Ariel Zago, un chaqueño que llegará a aportar su experiencia.

El pivote tiene una larga trayectoria en distintos equipos de la Liga Nacional y de La Liga Argentina. Ahora se suma al elenco dirigido por Leo Hiriart. Cabe recordar que anteriormente la dirigencia del club había confirmado la continuidad de Juan Ignacio Rodriguez Suppi, Taiel Gómez Quintero, Feder Hans Ponce, y la de Rodrigo Sanchez.

AR-CP+EP