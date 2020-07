El Gobierno de Misiones pagará un bono de diez mil pesos en dos cuotas a docentes sin cargos en 2020

El gobierno de Misiones decidió pagar un bono de 10 mil pesos dividido en dos cuotas a docentes que ejercieron por lo menos durante tres meses durante el año 2019 y al momento se encuentran sin cargo, según informó el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza.

Sobre el alcance de este beneficio, precisó el funcionario que “es un universo muy amplio” pero que se definió “otorgar este beneficio a aquellos docentes que durante lo que va de este año no pudieron desempeñarse como suplentes”. Y para ello “lo que se hizo fue filtrar a aquellos docentes que el año pasado estuvieron trabajando por lo menos durante tres meses, sin importar la cantidad de días”, agregó Galarza.

Para que se haga efectivo este pago, el Consejo de Educación acordó con el Banco Macro habilitar las cuentas de estos docentes y activar aquellas que pudieron haber sido dadas de baja por inactividad. “La idea es que los fondos vayan directamente a los beneficiarios; que no tenga que ingresar ningún trámite, dado que por sistema se va a filtrar a todos los que están en condiciones”.

Galarza no precisó cuántos serían los beneficiados, pero acotó el universo de beneficiarios a “todos los que hayan trabajado el año pasado, que sumen por lo menos tres meses, no importa si de manera continua o discontinua y este año no tuvieran nada, que no estén activos hoy ni en el Servicio de Enseñanza Privada ni en la Administración Pública provincial”.

La primera de las dos cuotas de cinco mil pesos se hará efectiva el próximo viernes 24 de julio. Asimismo, cuatro días antes, los demás docentes cobrarán el FONID, la garantía docente y también suplementarias, según adelantara días atrás el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Precisamente al mandatario provincial estuvo orientada la gratitud del presidente del Consejo General de Educación, porque “escuchó los pedidos de todos los gremios que participan de la Mesa Paritaria, con quienes se conversa, escucha y da respuestas; principalmente en un contexto en el que se hace difícil asignar recursos extraordinarios cuando disminuye la coparticipación, disminuye los ingresos y el Gobernador con una gran sensibilidad y con una buena administración que creo que le compete al ministro Safrán (Adolfo) decide otorgar este beneficio, que era un fuerte reclamo de los gremios”, añadió Galarza.

Paritarias para el segundo semestre

Respecto de la continuidad de las paritarias que debían fijar o no aumentos salariales para la masa de docentes provinciales, Galarza afirmó que el Gobernador dispuso “seguir conversando, evaluando y la idea es destrabar esto cuando eso ocurra. Sí activamos las mesas técnicas; ya que dentro de la paritaria se constituyó una mesa técnica privada, una de educación técnica profesional, otra mesa técnica pedagógica y es acá donde estamos analizando todos los protocolos para la vuelta a clases y una mesa técnica salarial, donde una de la demanda de los gremios es poder resolver esta situación tan crítica que estaban atravesando los suplentes que no pudieron acceder a cargos”.

