Desde la Policía de Misiones recuerdan que ante denuncias por violencia de género todas las comisarías cuentan con una oficina de protección

Durante la pandemia es innegable que se ha incrementado los casos de violencia de género. En ese sentido, en la jurisdicción que corresponde a la Unidad Regional 9 se registraron 300 denuncias por violencia de género y familiar.

En ese sentido, como conoció Misiones Online, las oficinas continúan atendiendo a las personas que sean testigos o sufran de estos hechos para recibir las denuncias e intervenir.

«La Policía de Misiones viene trabajando en prevención en la lucha contra el maltrato de género y familiar», indicaron desde las Policía.

También recordaron que la Unidad Regional 9 cuenta con 8 comisarias comunes y dos de la mujer. «Una en Gobernador Roca y la otra en Jardín América y en cada comisaría se encuentra la oficina de violencia de género donde hay personal femenino preparado y especializado para la contención ante estos hechos. Venimos combatiendo estos que en época de pandemia se han incrementado».

Señalaron que la oficina es la de Protección Familiar y de Género y que estas se encuentran en en cada comisaria y tiene personal femenino que toma tipo de denuncias y se está trabajando con los juzgados de familia de Posadas y de Jardín América y los Juzgados de Paz de cada municipio que emiten las medidas cautelares que correspondan.

La directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos, Silvana Labat, señaló que el número de denuncias de violencia ha disminuido sustancialmente, pero lo alarmante es que saben que los casos se han elevado en este tiempo de pandemia.

«Lo preocupante es que las denuncias sobre estos hechos han disminuido, pero la violencia sigue aumentando».

Señaló que esta situación les lleva a reflexionar sobre porqué se está denunciando menos. «Creemos que no denuncian porque creen que no se hará nada por ellos y debemos demostrar que no tenemos un Estado ausente».

Precisó que según datos del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, los testigos representan muy poco porcentaje.

«La gente no quiere salir. No quieren involucrarse, pero si vos sabés que hay un hecho de violencia, tenés la obligación moral de ayudarlo y denunciar el hecho. sino lo haces sos complice».

Dio estas declaraciones en el marco de las capacitaciones sobre Ley Micaela, perspectiva de género y violencia familiar, que están abordando de la mano del Ministerio de Trabajo de Misiones.

Labat afirmó que articularon todo lo que es violencia en un solo espacio porque incluye el Observatorio de Violencia en el Trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo.

«Necesitamos de construir todos esos sentidos comunes que siempre nos llevaron a la discriminación y desigualdad. Tenemos una cultura machista muy arraigada y somos todos responsables de esto y los casos de violencia aumentan, sobre todo en este tiempo de pandemia», advirtió.

Recordó que Misiones encabeza los índices de femicidio en tiempos de pandemia . «Los datos nos preocupan mucho y por eso en diálogo con las ministra decidimos lanzar este programa virtual».

Precisó que iniciarán las capacitaciones con el Ministerio de Agricultura Familiar, organismos descentralizados y municipios de la provincia.

SPM