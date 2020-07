Coronavirus: el jefe de la Policía de Misiones, explicó cómo proceden ante los ciudadanos que no usan barbijos

La Policía de la provincia comenzó la tarea de control del uso de barbijo en el espacio público, tal cual lo establece la ley que fue aprobada en Misiones y promulgada el último día de junio por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y que ya había sido exigida por Decreto desde el mes de abril; además llevó adelante varias acciones relacionadas con los delitos de robo de yerba mate en el interior de Misiones.

Víctor Zenón Cabrera-Radio Libertad

En ese sentido, el jefe de la fuerza, Víctor Zenón Cabrera precisó que durante los primeros días de julio los agentes apostados en diferentes lugares de circulación de personas se dedicaron a informar sobre la obligatoriedad del uso de la tela protectora de boca y nariz, conocida con diferentes nombres, pero con la única función de proteger a quien lo usa y a las personas con las que interactúa, para evitar el contagio de coronavirus.

Cabrera aclaró que el rol de la Policía en relación con este tema es “informar, para que vayan tomando conocimiento y en la semana comenzamos con notificaciones y actas de infracciones. En el lugar se le notifica de la infracción, se le toma dirección, número de teléfono, para que la Justicia de Falta se comunique con ellos”.

Esto implica que los agentes no son los encargados de cobrar multas o tomar alguna otro medida de tipo coercitiva con quien incumple la normativa aplicable para el caso.

Misiones la primera provincia del país en exigir el uso del barbijo

El jefe policial destacó en comunicación con Radio Libertad que “Misiones es la primera provincia en exigir el uso del barbijo para todos, la gente tiene que ir acostumbrándose que es para todos” y respecto al uso del protector cuando la población se desplaza en sus autos particulares sigue siendo obligatorio, pero que se apela “al sentido común” y a la lógica. “Si viajan los integrantes de una familia en el auto, van tomando mate con tu familia, no es una prioridad que estén con barbijo, pero en un control deben demostrar el uso que se le está dando al vehículo”.

De cualquier manera, recomendó que “si van con la ventanilla baja, es aconsejable que vaya con los barbijos puestos, por el caso de algún estornudo, o tos o algo así. Si va solo, en un control le van a exigir que esté usando el barbijo”.

Finalmente, reflexionó: “Como sociedad, debemos entender que el barbijo, junto con el aislamiento, son las dos herramientas más importantes que tenemos contra esta pandemia. En el caso de que exista gente aglomerada en algún lugar, tenés que darte cuenta que tenés que usar el barbijo. Es una cuestión de criterios y sentido común”.

Violencia y delitos

Según estimó el jefe policial, en el tiempo transcurrido desde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Misiones hubo “un pequeño aumento en el número de denuncias por violencia intrafamiliar”, pero menor al que se produjo a nivel nacional, aunque no precisó datos.

Donde sí se registraron hechos que fueron en aumento fue “el robo de la yerba mate, hay ciertas circunstancias que hace que haya más este tipo de delito” y desde que se denunciaron estos hechos, en diferentes procedimientos -afirmó- “ya hubo personas detenidas, intermediarios en el tema del acopio” y que en “varios controles se secuestraron vehículos, cargas de yerba, se detuvieron a personas”.

Atribuyó los hechos delictivos relacionados con la yerba mate a la falta de reglamentación clara sobre algunos aspectos como el transporte y la compra de hoja verde. “Habría que reglamentar con más claridad el tema del transporte y la compra de hoja verde; puede haber maniobras de compras de hojas de yerba, pagan de contado y no les interesa si es robada o no y llevan las hojas de yerba a las bocas de acopio y es lo que produce una cadena un poco liberada de todo el ciclo, desde el productor hasta la boca de acopio y eso potencia los robos, además del precio que no es el mismo que el de años atrás y la vuelve atractiva”, consideró Cabrera.

