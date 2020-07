Precios Máximos: listado completo de los productos que lo integran

El Gobierno nacional autorizó una suba de entre 2 a 4,5% en los productos que integran el programa Precios Máximos.

El Gobierno Nacional autorizó la suba de precios para los productos que integran el programa Precios Máximos, que aumentarán entre un 2% y un 4,5%.

A la lista de Precios Cuidados se sumaron 44 nuevos productos que incluyen artículos sanitarios esenciales, de limpieza e higiene personal que buscan colaborar con los cambios en el consumo que surgieron como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Por otro lado, en el rubro alimentos se incorporaron cinco variedades de fideos, tres de pastas frescas (ñoquis y ravioles), queso untable, queso pategras, dulce de leche, cuatro variedades de infusiones (yerba, té, café), tres nuevas variedades de galletitas, jugos en polvo, condimentos y legumbres.

Finalmente, se agregaron más artículos de higiene personal: una variedad de tampones y una de toallitas femeninas.

Se agregaron tres variedades de alcohol en gel; tres variedades de jabón líquido, cuatro de tocador y dos de talco corporal y además se sumó una variedad de lavandina y una de desinfectante.

Normativa publicada en el Boletín oficial

También se incorporaron PyMEs a las empresas proveedoras como Cabrales (café), Morixe (pastas), South Seeds SA, Casamen, Babasal, Evovita (jabones), Fadial, Algabo (talcos), JVA Swiss, Inalpa (legumbres) y José Guma; y se incluyeron marcas destacadas entre los nuevos productos.

Fuente: Ámbito Financiero

En las góndolas de los supermercados de todo el país falta mostaza y aunque no sea considerada como de primera necesidad en la cocina nacional, la falta se hace notar en las estanterías, en las heladeras y principalmente en el paladar.

En Posadas, Carlos Beigbederg, comerciante del rubro alimenticio y expresidente de la Cámara de Comercio en Industrias, brindó algunas precisiones sobre la inusual escasez.

“Cuando se establece el mercado de un producto, los fabricantes responden a una demanda; por ejemplo, de cien sachet de mostaza por mes; hay un fábrica que producía 40 de esos cien, entonces se generan los instrumentos necesarios para fabricarlos. Esa fábrica cierra una de sus plantas, hace que la demanda esté insatisfecha porque no cuenta con la cantidad de productos que necesita por mes”, dijo.

El empresario afirmó además que otros productos como leche fluida, aceite, alguna marca de arroz o fideos y yerba “pueden que desaparezcan del mercado” en los próximos días y que esto ocurriría porque “el Gobierno no nos deja aumentar los precios, pero los industriales nos aumentan, van a haber aumentos en varios rubros”.

Según explicó, “los costos aumentan, la venta disminuye…muchas veces suben el precio porque no alcanza el punto de equilibrio; es decir, hay que fabricar cien pero están vendiendo cuarenta, entonces los costos se incrementa mucho y hay que tocar el precio para poder, con esa venta de cuarenta, cubrir el costo de producción de cien”, graficó.

Respecto del caso particular de la yerba mate, añadió Beigbeber: “En el caso de la yerba el Estado no autoriza nuevos aumentos, los productores -que siempre fueron relegados en ese aspecto- necesitan ese aumento, el molino no puede hacerse cargo del mismo, así que es probable que falte”.

“El productor que está en la chacra tiene que aumentar el precio de venta al molino porque le subieron los insumos, el molino no puede comprar a precio más caro porque el Estado no deja aumentar y entonces se va a expresar el mercado cuando este molino se quede sin yerba para seguir produciendo».

Agregó que «ya está pasando eso, hace diez días. La yerba no se consume de un día para otro; lo que se tiene acumulado de stock, genera algún tipo de inconveniente”, añadió y fue todavía más enfático al sostener: “Si el estado no autoriza el aumento, en algunos casos va a empezar a faltar productos. Si hay leche, van a hacer queso en lugar de vender la leche”. (Misiones Online)

SPM