La reanudación de servicios de transporte en Misiones “no sólo depende de los protocolos, sino de la baja ocupación que estimamos porque la gente ve a los colectivos como un lugar de contagio”, adelantó Fouce

El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap) aseguró que el servicio “está demonizado” y explicó que, en lugares donde se reanudó la actividad, “el porcentaje de ocupación es muy baja y no es rentable para las empresas”. Aún no tienen la autorización del gobierno provincial para comenzar a operar.

La provincia de Misiones mantiene su status sanitario que le permite continuar el proceso de focalización de sus diferentes actividades, en el marco de una salida binaria del aislamiento que impuso la pandemia del Covid-19. En la actualidad, más del 85% de las actividades ya están operando, con restricciones lógicas de la nueva normalidad, entre las que se incluyen horarios reducidos y distanciamiento social. No obstante, algunos rubros todavía no recibieron luz verde para reanudar su dinámica de trabajo y en ese grupo minoritario se encuentran las empresas de transporte provinciales, que realizan servicios interurbanos.

Con la chance concreta de que el turismo lentamente ponga en marcha la maquinaria, con visitas a Parques para incentivar el consumo interno, el transporte interprovincial es la otra pata que aguarda la aprobación de protocolos para organizar la vuelta a las rutas. Sin embargo, el presidente de la Cámara que agrupa a los transportistas en Misiones, Juan Manuel Fouce, no fue tan optimista con relación a la reanudación de los servicios, “porque no se trata únicamente de la seguridad sanitaria, sino de las herramientas que necesitamos para volver, porque se estima una ocupación muy baja y no es rentable para las empresas”.

La máxima autoridad de la Caemtap fue cauto, “porque tenemos que ver cómo va a ser el transporte interurbano en cuánto a lo económico y en cuanto a la seguridad sanitaria. Hoy por hoy se vislumbra que el transporte de media distancia en su arranque, hasta los primeros seis meses hay una baja ocupación que se ha demostrado en otros países y en otras provincias y eso genera un ingreso que no permite sustentar la empresa”. Es por ello que “más allá de los protocolos que se están trabajando para que se implementen en las empresas y en las terminales de ómnibus, el regreso de la actividad requiere un análisis no menor a 30 días. Estamos esperando que el gobierno provincial decida cuándo tenemos que arrancar los servicios provinciales y a partir de allí tener una reunión para poder expresar todas las herramientas que tiene que tener el transporte para poder iniciar su actividad, ya que paralizarlo no es lo mismo que reanudarlo”.

Fouce detalló que, “la experiencia que se está dando, es que la ocupación está entre un 15 y un 30% y eso se ha sostenido y ya han pasado tres meses y la ocupación se mantiene”, explicó con relación a otras latitudes, donde se retomaron los servicios. “Además la gente tiene miedo porque el transporte está como demonizado. Lo ven como una posibilidad de contagio aún cuando se tengan todas las herramientas sanitarias”.

DG