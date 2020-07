Jorge Brito se mostró “optimista” en un acuerdo entre la Argentina y los bonistas

El Presidente de Banco Macro habló del apoyo que le dieron a Alberto Fernández y aseguró tras el anuncio de un posible acuerdo del Gobierno con los bonistas que «si se logra encausar el tema de la deuda externa volverán las inversiones».

Jorge Brito en Radio Rivadavia

El Presidente de Banco Macro, Jorge Horacio Brito, se mostró optimista y calificó como “muy importante la oferta realizada en el día de ayer, 6 de julio de 2020, por el Ministerio de Economía a los tenedores de deuda externa. Consideró además que “este es un gran esfuerzo que está haciendo el país para volver a crecer”

En declaraciones a Radio Rivadavia de Buenos Aires, Jorge Brito consideró que “es importante el paso que se dio al hacer la última propuesta del pago de la deuda. No digo que con eso solucionamos el tema, pero es un paso muy importante para que la Argentina comience a recorrer un camino que nos devuelva en la cultura del trabajo. Si recordamos como comenzó la negociación con Argentina ofreciendo 39 centavos por dólar y el fondo Blackrock pidiendo 75 centavos. Creo que llegar a 53 centavos y medio, es un éxito para las dos partes. No podemos dejar de reconocer que es lo máximo que Argentina puede pagar. Sin un acuerdo con los acreedores no salimos” señaló Jorge Brito.

“Todas las empresas privadas del país tienen créditos tomados en el exterior. Todo ese crédito, si no acordás, se corta. Hay que entender lo importante que es el costo del crédito. Cuando estudiamos un país y vemos que el costo del crédito es del 3% en dólares, producir es bastante fácil; cuando es de 13 o 14% en dólares, es imposible. Creo que, arreglado el tema de la deuda, el costo del capital en la Argentina va a bajar mucho, por eso es indispensable el acuerdo”, finalizó el Presidente de Banco Macro.

Fuente: Radio Rivadavia

DG