Inglaterra: descontrol, caos e incidentes tras la reapertura de los pubs

La reapertura de pubs en Inglaterra, después de más de tres meses de confinamiento, provocó desmanes y situaciones «peligrosas» en la noche del sábado, y hace temer un rebrote de la pandemia del nuevo coronavirus.

«La muchedumbre empezó a llegar hacia las 13 y rápidamente todo quedó fuera de control» relata Rafal Liszewski, la gerente de una tienda en una de las calles más animadas del barrio londinense de Soho.

«A las 20- 21, había una verdadera fiesta callejera, con gente que bailaba y bebía» declara la mujer de 36 años a la agencia británica PA, y añade que «nadie llevaba barbijo» y era «físicamente imposible» respetar la distancia social.

Solamente en Inglaterra, los pubs, hoteles, peluquerías, cines y museos volvieron a abrir el sábado, una medida considerada demasiado prematura por las demás provincias británicas, que adoptaron su propio calendario de desconfinamiento.

En efecto, los pubs de País de Gales y Escocia prevén abrir parcialmente dentro de unos diez días.

Este «Súper Sábado», muy esperado por los ingleses aficionados a sus pubs, suscitaba preocupación. El primer ministro Boris Johnson había recordado que era «absolutamente vital que todo el mundo respete las reglas en materia de distancia social».

Reino Unido es el país de Europa más afectado por la pandemia, con más de 44.000 muertos.

Los propios pubs impusieron toda una serie de medidas para reducir los riesgos sanitarios, como el servicio de mesa más que en el bar, la señalización específica, la distancia física, el porte de mascarilla y guantes para los empleados, además de proporcionar gel hidroalcohólico.

«Desnudos» y «borrachos»

They want us to think that any carnage or crowding from #SuperSaturday is the fault of tens of thousands of decisions. But it’s not. It’s the fault of one.pic.twitter.com/qb4oMebTTj

— Matt Abbott (@MattAbbottPoet) July 5, 2020