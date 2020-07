El último paciente confirmado en Misiones debió abandonar su hogar por acusaciones de los vecinos y ahora realiza la recuperación el Hospital Samic de Puerto Iguazú

“Es una pena la reacción de la gente, no piensa en el bienestar de uno, desde el primer momento tomé la posta con responsabilidad sobre todo esto, siempre aislandome y tomando todas las precauciones”, comentó angustiado el último caso positivo de la provincia de Misiones. Martín Duarte de 26 años debió abandonar su vivienda en un barrio de Puerto Iguazú, por acusaciones de los vecinos que decían que no cumplía con el aislamiento.

Angustiado y molesto, el joven escribió una carta y jura que no tuvo contacto con nadie desde que regresó de La Matanza, Buenos Aires, lugar donde se recuperó de una adición y se está formando académicamente.

“Querido barrio Iprodha quiero que escuchen mi realidad, volví de Buenos Aires luego de concluir mi tratamiento con la problemática de adicciones,con la esperanza de regresar a mi hogar y reencontrarme con mi familia de la cual estuve alejada mucho tiempo. Al llegar conociendo el protocolo sobre el virus del covid19 desde primer momento me aislé de todos mis familiares y amigos. Haciendo el aislamiento correspondiente teniendo en cuenta que no sabía que esto me podía pasar a mi,siento de parte de todos ustedes una discriminación de mi propio barrio donde nací siendo que desde primer momento tomé decisiones correctas y responsables cuidando a mi familia y a la sociedad.

No salí de casa en ningún momento, no estreché la mano de nadie en especial ni la de mis hijas. Ahora viendo todo lo que están provocando tomamos la decisión junto a la gente de salud que me apoyó y me sigue cuidando decidimos retirarme de mi hogar donde estoy tomando todas las medidas correspondientes.

Dios quiera que esto no pase dentro de sus casa por que sentirán lo que siento yo en este momento.Los respeté a todos en todo momento y los cuide también.

No presento ningún síntoma más que pérdida de gusto y olfato que ya estoy recuperando Hay que ayudarnos y cuidarnos, no hacer sentir mal a las personas, todo esto depende de la autoestima del paciente por que todo se basa en las defensas del cuerpo”, describe el paciente número 40 de coronavirus.

Comunicado oficial. Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. #Coronavirus pic.twitter.com/8ZOklHxlRy — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) July 2, 2020

En diálogo con Radio Yguazú, el misionero menciona al respecto del por qué cree que recibió las acusaciones de no cumplir con los estrictos cuidados que pide la Salud Pública “yo creo que el miedo de la gente y la falta de información que tienen no saben cómo reaccionar a través de algo así que se les vino tan cerca. No saben si el virus pasa por las paredes, hay que informar más a la gente de cómo la gente de cómo son los protocolos”, agregó Duarte.

“Gracias a Dios estoy bien y tomé la decisión en conjunto con la gente de la Salud de venir acá, para también alejarme del malestar de la gente, quiero pasar esto lo más rápido posible, no quiero que la gente meta presión de todos lados”, dijo Martin Duarte, quien reconoció que esta situación que está viviendo lo pone triste.

Seguidamente, el hombre dice que “es complicado que la gente te esté echando de tu casa, yo estaba cumpliendo todos los protocolos y estaba en mi comodidad. Hoy tengo que estar comiendo en el hospital a pesar que tenía la posibilidad de estar en mi casa”, manifestó el misionero que cumple su tratamiento en el Hospital Samic de Iguazú.

Asimismo, Martín sostuvo que las acusaciones no solamente lo afectan a él, sino a todo su entorno.

En tanto a los síntomas que tuvo, luego de que regresó en los viajes de Vuelta a Casa dijo “llegue y me aisle, al segundo no sentía el gusto de la comida e informé a la Salud y por la noche me vinieron a buscar para realizar el teseo. No tuve pico de fiebre, ni tos, ni dolor de cabeza. En la casa de mis padres estaba aislado, tengo mis propias cosas, se armó para que me quede los 12 días y no tener que exponer a nadie”, reconoció Duarte y agregó que Salud Pública fue quien evaluó el inmueble para que pueda regresar a la provincia.

Para finalizar, el iguazuense pidió que la gente deje de apuntar con el dedo y divulgar en las redes sociales ya que a cualquier persona le puede tocar la enfermedad. “No estén hablando mal porque afecta, yo necesito pasar esto tranquilo y no que se arme una revolución”, indicó Martín Duarte.

Foto: Radio Yguazú