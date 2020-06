En Ciudad del Este un grupo de personas bloquearon la cabecera del Puente de la Amistad y pidieron asistencia económica

Se concentraron a pocos metros del Puente de la Amistad, que une a Paraguay con Brasil. Cerraron el acceso a la ciudad desde Foz do Iguazú y exigieron frenar los actos de impunidad.

Un grupo de ciudadanos paraguayos de Ciudad del Este se manifestaron cerrando el acceso a la ciudad, a 500 metros de la zona primaria del Puente de la Amistad. La protesta fue en contra de la corrupción y la impunidad, además exigieron medidas de asistencia a las autoridades paraguayas.



“Estamos en contra de la impunidad y la corrupción de nuestras autoridades. Hace cuatro meses que no trabajamos y no podemos quedarnos en nuestras casas. El Gobierno no nos hace caso”, expresó Gustavo Benítez, uno de los manifestantes.

Según informó el portal paraguayo HOY, el grupo de manifestantes cerró la entrada al país desde esa vía y no permitieron el ingreso a Ciudad del Este de ningún vehículo proveniente de Foz de Iguazú, Brasil.

Benítez sostuvo que la mayoría de los manifestantes son vecinos que habitan en asentamientos y señaló que la situación en dichas zonas “es mucho más complicada” a raíz de la crisis sanitaria.

Indicó además que ninguno de los subsidios anunciados por el Gobierno nacional logró llegar a las familias que realmente lo necesitan y enfatizó en que “tenemos necesidades, pedimos ser asistidos”.

Fuente: Hoy.py

A.B.V.