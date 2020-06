Femicidio en Paraguay: »No quise matarla, el diablo se apoderó de mí», declaró el detenido por el crimen de una jueza

La jueza en lo civil de Hernandarias, Diana Eveline Mereles Duarte, fue asesinada el sábado a la tarde en la sede del Juzgado. Por el crimen está detenido su guardia de seguridad, quién confesó el hecho. “Morí media hora, me desperté y vi gente a mi alrededor”, fue lo primero que Wilson Scappini Villalba dijo a su padre, don Pedro Scappini, cuando lo vio.

El joven de 28 años confesó el crimen de su compañera de trabajo, la jueza Diana Eveline Mereles, pero alegó haber estado completamente fuera de sí al momento del hecho.

“Me dijo: el diablo se apoderó de mí, papá”, contó Pedro.El muchacho fue detenido detrás de la Tabacalera del Este, donde se había lanzado al agua en dos ocasiones, supuestamente intentando sacarse la vida.

“No sé quién me sacó del agua. Vi un camino rojo y llegué a la casa ajena. Cuando me vieron mojado y golpeado, me dijeron que llamarían a los bomberos. Yo les dije que llamen a la policía, yo quiero entregarme”, relató el joven guardia a su padre.

Jueza en lo civil de Hernandarias, Diana Eveline Mereles Duarte

El autor del crimen afirmó estar arrepentido de lo sucedido. “Yo no quise matarle, el diablo se apoderó de mí”, reiteró.

Fuentes de la investigación revelaron que el joven estuvo consumiendo crack durante la tarde del sábado, al mismo tiempo que ingería bebidas alcohólicas, en su puesto laboral.

“Él tiene un problema de adicción”, admitió Pedro, asegurando que pensó que su hijo lo había superado, pero aparentemente seguía por aquel camino. El cuerpo de la víctima fatal fue hallado cerca de las 18:30 del sábado en el Juzgado de Hernandarias.

Las cámaras no andaban

Según los circuitos cerrados del pasillo de su oficina, Diana salió de allí a las 15:07 horas del sábado. Se cree que el crimen habría ocurrido a esa hora y empezado en la escalera, donde había rastros de sangre. En el pasillo las cámaras no funcionaban.

La Asociación de Jueces del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia y la Asociación Femenina de Profesionales del Derecho del Paraguay condenaron el crimen al tiempo de exigir que sea investigado a fin de obtener justicia para la víctima.

La autopsia practicada a la víctima del horrendo crimen reveló que la mujer no solo luchó hasta donde pudo por su vida, sino que intentó evitar que la estrangulara. Su muerte fue agónica a causa del golpe y la gran pérdida de sangre que tuvo.

