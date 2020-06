Televisión: Alfredo Casero planea regresar con ‘Cha cha cha’

Con la impronta delirante de Alfredo Casero, Cha cha cha marcó toda una época en la historia de televisión. Corrían los años noventa cuando de esa suerte de semillero de humoristas surgieron tanto su creador como Diego Capusotto y Fabio Alberti. Y hoy, a más de dos décadas de sus comienzos, Casero compartió sus ganas de volver con ese programa que inauguró una nueva forma de hacer humor en la Argentina.

Alfredo Casero dijo que, a pesar de que desde hace tiempo que no quiere trabajar más en la televisión, ahora quiere “trabajar igual para hacer reír a la gente». El actor contó que todo surgió a partir de sentirse oprimido por la actual coyuntura. «Supongamos que tengo que aguantar, que tengo que soportar que no tengo libertad, entonces me pregunto: ¿Qué es lo que tengo acá adentro?«, reflexionó.

“Pienso que debo volver a hacer lo mío, pero… ¿en dónde?«, expresó, reflexivo. Luego, comentó que ya mostró en sus redes lo que está haciendo: un estudio de televisión en su casa, en medio del campo de cinco hectáreas donde vive. “Ahora hice una carpa que tiene 10 metros por 10 metros, un laburo de locos», explicó Casero, que agregó que le entusiasma mucho “empezar a producir de la nada”. Porque, por ahora, todo es incierto.

“Voy a hacer un programa que no sé dónde lo va a ver la gente, ni cómo lo voy a llevar a cabo. Hago todo esto gratis porque si me tengo que ir de este mundo, lo voy a hacer ladrando y mordiendo», aseguró Alfredo. Por último, advirtió que no se va a quedar callado y que “va a dar pelea”, aunque eso signifique volver con su programa insignia de manera gratuita. Así lo aseguró: “Voy a hacer Cha Cha Cha y se lo voy a regalar a la gente. Estoy dispuesto a abandonar este mundo felizmente».

Fuente TN

AD