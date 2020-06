En medio de polémicas, sugieren que la final de Bake Off sea en vivo

RELACIONADAS Agustina Fontenla quedó eliminada de Bake Off Argentina y Samanta estuvo nuevamente en el centro de la polémica

En medio del escándalo con Samanta Casais, acusada de ser pastelera profesional, Mario Pergolini se comunicó con la producción del ciclo gastronómico para sugerirle una idea para el último programa.

El domingo 5 de julio se verá por la pantalla de Telefe la gran final de Bake Off, el reality gastronómico que se grabó a mediados del 2019 pero que, por cuestiones de programación, el canal decidió que saliera al aire este año.

El último capítulo del programa que conduce Paula Chaves llega en medio de una fuerte polémica que se generó en los últimos días por un posible fraude que beneficiaría a Samanta Casais, una de las participantes que sigue en carrera para consagrarse como la mejor pastelera amateur de la Argentina.

Ocurre que se puso en duda si ella es realmente una pastelera amateur: una de las condiciones indispensables para participar del reality. A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes que la muestran trabajando en una confitería, e incluso presentando sus trabajos como pastelera en televisión.

Además, Casais publicó fotos en las redes sociales mostrando las refacciones que hizo recientemente en su cocina. Muchos tomaron esas imágenes como un indicio del destino que le habría dado a los 600 mil pesos que entrega como premio el programa, que fue grabado a mediados del año pasado.

Mario Pergolini

Este último martes, Mario Pergolini contó en Maldición va a ser un día hermoso, su programa de Vorterix, que se comunicó con integrantes de la productora de Bake Off -”es una ex empresa mía, los conozco a todos”- y les sugirió una propuesta para emitir la final en vivo, aunque ya esté grabada. “Se quieren matar”, reveló sobre la reacción de las autoridades al notar el pasado profesional de Samanta, que está en la final junto a Agustina Guz y Damián Pier Basile.

La propuesta de Mario Pergolini a la productora de «Bake Off» (Audio: «Maldición va a ser un día hermoso», Vorterix)

Luego, el conductor reprodujo la charla que tuvo con su contacto -llamado Richie– en la cual le dio una original idea para la emisión de la gran final del ciclo.

—Tienen que hacer la final de vuelta en vivo.

—¿Y qué soluciona eso?

—Nada, boludo, pero está buenísimo.

—¿Te parece? Pero tiene que ser sin ella.

—¡Ni en pedo! Sin todos los otros que pasaron a ser nadie. Ella va a seguir siendo profesional. A ella (por Samanta) no la saquen ni en pedo. Llamo para contarte cómo se hace…

—Pero eso no me soluciona el problema.

—No, pero te garantiza 30 puntos de rating de las viejas épocas. Además, estás en un lugar abiertos. 14 días antes ya los estás poniendo a todos en cuarentena. Habría que pasar el último programa y al término, van en vivo: “‘Discúlpennos, pasó esto…”. Y la verdadera final.

Según Mario Pergolini, tiene los mensajes que evidencian su propuesta, en el caso de que llegue a ser así. “Regalado, por supuesto”, bromeó el conductor.

Denuncia contra Samanta Casais

En las últimas horas también salió a la luz una denuncia contra la finalista del ciclo. La carátula de la causa es “homicidio culposo” y se debe a un hecho que ocurrió en noviembre de 2017. Según la hija de la víctima, la joven atropelló a su padre de 74 años que iba a bordo de una moto sobre la Autopista 25 de mayo.

“Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto. Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta”, reveló Lorena este lunes en Informados de todo, por América.

Además, indicó que “la sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias”. “Pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto”, continuó la hija de Alfredo Olguín, que estuvo en coma durante cuatro meses y luego murió.

“Se reía de mi hermano y de mí cuando fuimos a una audiencia de mediación. Trataba de zafar de la situación llorando a mares. Una falsa total, decía que no tenía la culpa y que no iba a pagar porque no tenía nada, pero era mentira porque tenía un local en San Telmo”, contó la hija del hombre atropellado por Casais.

