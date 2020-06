Desde la Facultad de Psicología de la UBA solicitan que los psicólogos sean personal esencial de salud

Hicieron un pedido formal a Nación para que puedan atender en sus consultorios. Dicen que no obtuvieron respuesta, que los problemas mentales se profundizan y que analizan ir a la Justicia.

Este sábado se van a cumplir 100 días del aislamiento obligatorio en el AMBA. La medida fue tomada para reducir los contagios de Covid-19 y lo logró, pero está dejando a su paso unos cuantos perjuicios, entre ellos los trastornos psicológicos del encierro tan prolongado. Pero a un problema se suma otro, porque aquellos que quieren ir al psicólogo no pueden hacerlo. La actividad no está considerada esencial y, por lo tanto, sólo pueden atenderse a distancia.

Desde las distintas facultades nacionales de Psicología del país vienen alertando desde abril sobre la necesidad que tienen muchos pacientes, especialmente los más graves, de atenderse en forma presencial. En ese momento, las autoridades universitarias presentaron al Gobierno nacional el protocolo para la atención en consultorios y un modelo de consentimiento para ser completado por el paciente, los dos requisitos necesarios para que la psicología pueda ejercerse en forma presencial.



En algunas provincias, que flexibilizaron la cuarentena, la actividad ya está permitida. Pero en el AMBA aún no. Jorge Biglieri, decano de Psicología de la UBA, dijo a Clarín que esas notas luego fueron enviadas a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño. Desde Ciudad le dijeron que esto se tiene que consensuar con Nación. En Presidencia, en tanto, le contestaron que lo tenía que tratar Salud. Y como en el cuento de la buena pipa, nadie le contestó nada, afirma el decano.

“Es increíble que ni siquiera haya una respuesta, una razón para la negativa. No hay racionalidad en que la gente pueda ir al kinesiólogo, al odontólogo, pueda comprarse zapatos, pero no pueda ir al psicólogo. Y esto va a ser más urgente si se endurece la cuarentena. Va a generar más problemas psicológicos, sobre todo para los que tienen que volver a la casa después de haber empezado a trabajar. No se está cuidando a la gente como se debería”, dice Biglieri.

En la Facultad Psicología de la UBA vienen haciendo estudios sobre los efectos de la cuarentena en la salud mental desde que arrancó, y observan que se profundizaron los desórdenes psicológicos, como la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, la incertidumbre y el miedo (que generan diversos síntomas), así como subió el riesgo de que muchos de esos desórdenes se cronifiquen y se conviertan en “estrés postraumático”.

La situación también profundiza los problemas en chicos y adolescentes encerrados, y que no están suficientemente estudiados porque no está permitida hacer investigación científica con menores de edad.

Biglieri afirma que muchos pacientes no se pueden atender a la distancia. Son los que tienen trastornos más severos como depresión, psicosis, borderline, crisis de ansiedad generalizada o trastornos compulsivos graves, entre otras patologías. “Ante la falta de respuestas, vamos a explorar todas las alternativas. Estamos pensando en ir a la Justicia, pedir un amparo o lo que los nos abogados nos digan”, dice el decano de Psicología.

“Una política razonable de salud pública es incorporar la salud mental como esencial y que los que necesiten ir al psicólogo puedan ir, con todos los cuidados que corresponden. Una situación como la actual no tiene antecedes en el mundo. Se está aumentando el riesgo psicológico y esto puede traer muchas secuelas a futuro. Tenemos como antecedentes las guerras, lo que se conoce como ideación: por ejemplo, gente que le pasó una granada cerca y esos recuerdos vuelven todo el tiempo y les producen problemas de relación u otros tipos de trastornos”, dice Biglieri.

El protocolo para el consultorio en cuarentena incluye el uso de tapaboca permanente y la distancia mínima de 2 metros. Además, el profesional deberá vestir con ropa exclusiva para el consultorio, higienizar manos, superficies y ambientes luego de cada consulta, entre otras medias. Mientras que el consultorio deberá disponer de un trapo de piso para la higiene de la suela del calzado, también alcohol en gel, agua, jabón y toalla de papel, se deberá reducir el mobiliario de consultorios y salas de espera, entre tantas otras disposiciones.

“Desde el Gobierno tienen una perspectiva biomédica, que se restringe a evitar los contagios. Con ese criterio se podría seguir en una cuarentena de mil años. Pero no se toma en cuenta la multiplicidad de factores asociados, como los efectos sobre la salud mental, que también puede tener su correlato económico. La depresión es la principal causa del ausentismo laboral. Cuando se vuelva a cierta normalidad, ¿qué van a hacer las empresas con esto?”, concluye Biglieri.

Fuente: Clarín

A.B.V.