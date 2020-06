Acusaron de abuso sexual al actor de “Bajo la misma estrella”

Se trata de Ansel Elgort, conocido, además, por su papel en la película Baby: El aprendiz del crimen.

El actor estadounidense Ansel Elgort, conocido por su papel en las películas Bajo la misma estrella y Baby: El aprendiz del crimen, fue acusado públicamente de haber agredido sexualmente a una menor en el 2014. La denuncia fue realizada el viernes a través de Twitter por una usuaria llamada Gabby. Un día después, el intérprete se defendió públicamente y negó el hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Elgort, de 26 años, confirmó que el encuentro sexual ocurrió, pero insistió en que su relación fue «totalmente legal y consensuada» y afirmó que las acusaciones de la joven son el resultado de una mala separación.

«No puedo decir que entiendo los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos no coincide con lo que sucedió», escribió el actor en un breve posteo en su cuenta de Instagram. «Nunca abusé ni abusaría de nadie», añadió, asegurando que se siente muy «agobiado» por la acusación y la viralización inmediata de la misma.»Me angustió ver las publicaciones en las redes sociales sobre mí que han estado circulando en las últimas 24 horas», remarcó.

Por su parte, la joven aseguró que tenía 17 años cuando el actor abusó de ella. «Cuando pasó, en lugar de preguntarme si quería parar, sabiendo que era mi primera vez y que yo estaba llorando desconsoladamente porque no quería hacerlo, solo me dijo que necesitaba hacerlo. Me dijo que cuando fuera más grande iba a ser hermosa, y que quería que tuviéramos un trío con sus amigas, que también eran menores de edad. En ese momento, mi mente ya no estaba ahí, me disocié, estaba en shock. Él me dijo que no le contara a nadie porque podía arruinar su carrera», concluyó.

Fuente: La Mañana de Neuquén