Motochorro fue atrapado por vecinos tras golpear y manosear a una joven en Posadas

A través de un video que la misma víctima filmó con su celular, se puede observar al presunto motochorro reducido en el suelo y siendo sujetado por un civil. El hecho ocurrió el miércoles pasada la medianoche en la avenida Tambor de Tacuarí de Posadas.

La joven relató que “saliendo de laburar de camino a casa fui terriblemente acosada por este reverendo hijo de mil puta (sic) en avenida tacuarí y aguado. que quiso robarme, me manoseó me rompió el pantalón y me cago a palo gracias a los vecinos , los serenos, y los de la Axion que pudieron ayudarme”.

Según se logró reconstruir el hecho, el delincuente se abalanzó sobre la joven arrojándola a un costado de la vía, luego le propinó un golpe de puño en el rostro e intentó manosearla y abusar de ella.

La víctima logró incorporarse y sujetar al ladrón entretanto llegaban unos testigos del hecho a socorrerla. El motochorro de 24 años fue detenido.

DL