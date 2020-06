Misionero varado con sus dos perros en Perú: una historia que traspasa las fronteras 

Nilo, Chamu y Michael tienen una historia que conmueve al Mundo en medio de una pandemia por el Coronavirus. El misionero se negó a volver al país en un vuelo de repatriados porque no le dejaron subir al avión con sus dos perros. Actualmente, el oriundo de Puerto Rico continúa en Lima, Perú.

Días atrás, Misiones Online conoció la historia de Michael Graef, un misionero con un corazón enorme y que su amor hacia los canes traspasó las fronteras de América y hasta cruzó el Mar para llegar a muchos países de Europa, quienes conocieron su tierna historia.

La historia de Michael inició dos años atrás, cuando decidió vender todo y salir a conocer sudamérica como mochilero. Con el tiempo, dos fabulosos amigos se aferraron a él. El “rubio” había gestionado todo con el consulado argentino para volver al país en un vuelo de emergencia, pero sobre la marcha se negó a la posibilidad ya que le mencionaron que los perros y el la bicicleta no estaban incluidos en el vuelo. “Ellos son mis amigos y me vienen cuidando desde hace bastante tiempo, no yo pienso dejarlos acá. En todo caso me iría caminando, pero ello vendrían conmigo”, comentó el hombre de 29 años.

Luego de varios días, este diario se volvió a comunicar con Michael para saber la actualidad de él y de sus canes. Según mencionó Michael, todavía no hay un vuelo para él y sus perros, pero al menos la solidaridad de los peruanos abunda sobre los tres.

“Esto tuvo muchísima repercusión, me llamaron de todos lados, de Jujuy hasta Tierra del Fuego. También publiqué en mi Facebook un video donde la historia salió en la India”, sonrió

“Los perros estan super bien, juegan todo el dia a pesar de que estamos pasando mucho tiempo encerrados ahora, estamos viviendo en una zona complicada, es medio turbio el lugar”, contó. La repercusión que tuvo su historia en el país Inca hizo que los peruanos se hayan contactados con él y hasta le brindaron alojamiento.

Hasta hoy, Perú registra 237.156 personas infectadas; 7.056 fallecidos a causa de la Covid-19 y 125.205 recuperados. A pesar de los números, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra está relajando la cuarentena para reactivar la economía.

“Muchos amigos y familiares se contactaron conmigo, me mandan saludos y fuerzas para que continúe, extraño a mi familia, pero pronto iré con mi bicicleta”, comentó

Según mencionó Michael, desde el consulado argentino no se han vuelto a comunicar con él. “Estuve escribiendo algunos correos al cónsul, pero todavía no tengo ninguna información, lo concreto es que vuelvo con mis perros cuando todo normalice”, afirmó el misionero.

Asimismo, muchos argentinos que están en Perú se comunicaron con Michael, pero para intentar saber cómo llegar al consulado y poder ser repatriados “ellos no tienen respuesta del cónsul y me escriben a mí, yo no se ni que responderle, tengo mis propios problemas”, comentó sorprendido.

Además, contó que le da temor volver en los vuelos de repatriados, ya que en esos vuelos suben y luego son alojados en un lugar donde realizan la cuarentena obligatoria. “Yo estoy bien de salud, capaz vuelvo en esos vueltos y me terminó contagiando de Covid, si es así, prefiero ir en mi bicicleta con mis dos perros”, sostuvo Michael.

Actualmente, el misionero está el La Victoria, un distrito de la provincia de Lima, uno de los lugares con mayor foco de contagio. “Yo estoy bien de salud, me alimento bien, trato de caminar así los perros pueden estar tranquilos, pero está complicado el tema acá”, remarcó



“Me quiero volver a mi Tierra Colorada, esto no sabemos como va continuar, capaz la pandemia sigue avanzando y los vuelos comerciales no vuelven, me preocupo por la situación, pero debo estar tranquilo. Hay mucha gente que tiene pasaje asegurado y están primeros que yo”, aseveró.

Para finalizar, Michael contó algo que le sorprendió durante estos días de “fama”, un hombre de un canal de Francia se comunicó con él para ofrecerle hacer un Reality Show en caso de que se anime a partir desde Lima en Bicicleta. “El muchacho me llamó y me dijo que si salgo en la Bici él me iba seguir y me iba filmar hasta llegar a Misiones, esto es una historia muy loca y que seguro va continuar”, finalizó Michael Grael, un misionero que se negó a volver en un vuelo de emergencia para no dejar sus perros.

