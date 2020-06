Coronavirus: durante la cuarentena cerraron 17 peloteros y 14 salones de fiestas en toda la provincia y hay preocupación porque los eventos sociales serán los últimos en regresar

Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Realizadores de Eventos dijo que “hay 35 rubros que todavía no tienen protocolos aprobados” y más de tres mil familias en toda la provincia afectadas por el parate. “Representamos un eslabón más de la economía misionera y si bien sabemos que la prioridad es la salud, tenemos que seguir articulando con el Estado, herramientas para volver a trabajar, aún sabiendo que fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en volver”, consideró.

La pandemia del Covid-19 llegó sin previo aviso y no hay señales concretas de que se retire. Mientras expertos de todo el mundo profundizan acciones para encontrar el método que contrarreste el coronavirus, en todo el universo se combina la recuperación sanitaria y la reactivación económica para adaptarse a la nueva normalidad, ese proceso en dónde todos los estratos sociales deben cambiar usos, costumbres que van más allá del barbijo, el lavado frecuente de manos o el distanciamiento social. La sensación de que “nada volverá a ser como antes” está instalado y hay rubros de la economía que buscan readaptarse, pensar en una nueva ingeniería que le permita mantener fuentes laborales y casi resignarse a lo que era habitual, tan sólo cuatro o cinco meses atrás.

En la provincia de Misiones, la salida binaria está dando-hasta el momento- buenos resultados, porque priorizando la salud y con la capacidad de respuesta óptima del sistema sanitario ante el aumento de casos, la economía se está reactivando, todavía con ciertas limitaciones, pero con signos de recuperación. Sin embargo, un colectivo que agrupa a más de 35 rubros y prestaciones que depende exclusivamente de eventos, fiestas, recitales, cumpleaños, shows y cualquier exposición pública o privada, figura última entre las prioridades para el regreso vía protocolo y las consecuencias económicas, ya están impactando con mucha fuerza en las familias misioneras.

“El 12 de marzo se cortó la actividad, fuimos los primeros a nivel nacional que dejamos de percibir ingresos económicos y vamos a ser los últimos en volver. Es desesperante la situación, son muchas las familias que dependen de las actividades nucleadas en la Asociación”, declaró a Misiones Online Gastón Jilek, presidente de AMPROE, la Asociación Misionera de Proveedores y Realizadores de Eventos que nació para visibilizar la realidad de un importante número de empresas, en su mayoría pymes y que aún no están incluidas en líneas de créditos o fomentos que permita mitigar el impacto del parate, provocado por la pandemia.

“Actualmente dentro de la provincia con el relevamiento que estamos haciendo son más de 3200 familias las involucradas directa e indirectamente de los eventos. No sólo de convocatorias multitudinarias sino eventos sociales como casamientos, fiestas de 15 o cumpleaños. Los socios hoy no tienen para pagar alquileres, tienen que despedir empleados, se acumulan las boletas de luz, agua”, explicó Jilek. Y no ocultó su malestar porque “los fomentos que hay y las herramientas de financiación del Estado nacional y provincial no nos tienen contemplados porque somos empresas que nunca hemos sido visibles. Ahora como Asociación estamos demostrando que somos un eslabón más en la economía de la provincia, de cada localidad y nos sentimos desamparados”.

El empresario, que participó del lanzamiento del Festival Solidario “Cultura X Trabajo” y busca replicar una movida similar en diferentes puntos de la provincia, reconoció que, en estos tiempos de pandemia, “la prioridad es la salud, eso lo tenemos muy claro, pero queremos que de a poco el Estado comience a acercarse a nosotros para ver cómo articulamos distintas herramientas para que nuestra actividad comience a trabajar”.

Los más afectados

Dentro del amplio abanico de rubros que están bajo el paraguas de AMPROE, el más afectado en el último mes fueron los peloteros, “que también están dentro de la asociación. Unos 17 peloteros se cerraron solamente en junio en toda la provincia. Son 17 empresas donde hay más de 200 personas que se quedaron sin sus ingresos”, reveló Jilek. También sumó a los salones de eventos, mencionando a 14 en diferentes puntos de Misiones, que cerraron las puertas. “Corresponden a salones de San Vicente, Apóstoles, Oberá, San Pedro, San Antonio que no pueden solventar los costos fijos”.

Otro sector donde la caída y preocupación de agrava cada vez más involucra a “las empresas de catering, que tienen a todos los mozos parados, cocineros, estructuras. Eventos que se postergaron sin saber en qué fecha se van a realizar. Es muy compleja la situación nuestra porque hay aperturas de algunos rubros y de otros no. Hemos logrado que el colectivo de fotógrafos y filmadores tengan su protocolo aprobado para comenzar a trabajar y el hecho de poder liberar uno de los 35 rubros que comprenden la Asociación es importante, porque es el primer paso. Esto es paso a paso porque si nos equivocamos, volvemos tres pasos para atrás”, consideró Jilek.

De cara al fin de año, las tradicionales fiestas de recepciones que pone el moño al paso por la secundaria de los estudiantes, no tienen fecha de realización, ni siquiera formato “y la verdad es que hay mucha angustia. Hay empresas de catering, proveedores de sonido, DeeJay, iluminadores, ambientadores. La industria de las recepciones es muy grande y hay una desesperación de los chicos que vienen desde hace un año y medio pagando su recepción con la ilusión que ello conlleva y las empresas que hoy no saben si se va a poder realizar, de qué manera, con qué protocolo”.

Adelantar un próximo paso de parte de las autoridades es casi imposible, porque las actividades focalizadas con sus respectivos protocolos, fija prioridades y las fiestas, shows, cumpleaños y afines figuran en la agenda después del turismo, el transporte interno e incluso el ciclo lectivo. “El Estado se ha comprometido a brindarnos salones de grandes dimensiones para ver si le podemos dar una vuelta de rosca con respecto a las recepciones y buscar la forma de que sean más fluidas, con distanciamiento social. Hoy bailar no se puede”, remató Jilek.

