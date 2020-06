Coronavirus: luego de 11 días de pruebas, los bares y restaurantes de Posadas quieren extender el horario de atención hasta la medianoche

Los bares y restaurantes de Posadas han vuelto a la actividad hace unos dias, pero todavia no logran cubrir con los gastos que generan al abrir sus persianas. Propietarios de distintos bares de la ciudad solicitan que el horario de pueda extender algunas horas más. “Este horario parcial no nos convenía a todos, pero ya es un gran paso de estar cerrado totalmente a abrir, esto es paso a paso, hay que ser cautos”, mencionó, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, restaurantes y Afines (AMHBRA).

Gustavo Alvarenga. Radio Libertad

11 días atrás, Restaurantes y Bares de Posadas volvieron a abrir sus puertas bajo estrictas medidas sanitarias, para así evitar algún contagio de covid-19. Sin embargo, no todos los trabajadores de este rubro se animaron iniciar en el horario de 8.30 a 18.30 que impuso la Municipalidad de Posadas.

Según explicó Gustavo Alvarenga, presidente de AMHBRA, se generó un protocolo general que iba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, dicho protocolo se aprobó con las autoridades sanitarias, pero que cada municipio debía implementar su horario de apertura y cierre del local. En la capital provincial, el horario no cayó muy bien en los bares y restaurantes, pero igual decidieron abrir sus puertas.

Cabe mencionar que Posadas se adhirió a la Resolución interministerial de la provincia y habilitó la apertura de locales gastronómicos, bares y heladerías para público en general, en el horario de 8.30 a 18.30. Los bares y restaurantes piden extender el horario hasta la medianoche.

“Este horario parcial no nos convenía a todos, pero ya es un gran paso de estar cerrado totalmente a abrir, esto es paso a paso, hay que ser cautos”, dijo Alvarenga.

Alvarenga sostuvo que la extensión de los horarios dependerá exclusivamente del comportamiento de la sociedad. “Estamos conscientes y sabemos que esto es paso a paso. Al estar tranquila la situación podemos dar ese paso de ir poco más e ir hasta las 12 seria lo ideal”, indicó

Además, Alvarenga remarcó que desde la AMHBRA no van avalar a quienes no cumplan con las medidas de prevención en los locales, pero que todavía no han registrado ningún inconveniente desde que volvieron a reabrir. “La gente entendió las cuestiones básicas sobre esta pandemia, distanciamiento, higiene de manos y usar barbijo”, contó en diálogo con Radio Libertad.

ALOJAMIENTOS EN MISIONES

“Todavía no tenemos fecha cierta, si se está hablando de que por ahí en esta segunda quincena de junio o a principio de julio sería lo ideal ideal. Nos tenemos que parar en una realidad de que hay muchas restricciones”, comentó

Para finalizar, Alvarenga adelantó que el protocolo para abrir los alojamientos de la provincia está armado, pero que todavía faltan la reglamentación para trabajar.