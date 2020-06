Coronavirus: Ginés González García afirmó que «no descartan volver para atrás en las fases»

El ministro de Salud dijo que hay que ser cuidadosos «porque lo que hagamos hoy se paga dentro de 14 días». Tras descartar el regreso del fútbol a corto plazo, utilizó una metáfora del deporte para la situación de la Covid-19: «No podemos creer que el partido está terminado, cuando estamos al final del primer tiempo».

El Ministro de Salud Ginés González García no descarta “volver para atrás en las fases” de la cuarentena e incluso, tras recalcar que no ve factible el regreso del fútbol en el corto plazo, utilizó una metáfora del deporte para referirse a la situación sanitaria del país: “No podemos creer que el partido está terminado, cuando estamos al final del primer tiempo”.

En una conferencia virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC) y de la que participó Ámbito, el titular de la cartera sanitaria nacional dijo que entiende el rechazo de la gente a la cuarentena, ya que el el aislamiento social preventivo y obligatorio pudo haber sido víctima de su propio éxito. “Nadie valora lo que no ve, lo que no sucedió. Entonces cuando se hace prevención como la que hicimos y muy bien, realmente lo peor no sucedió y se empieza a debilitar la idea del cuidado. Pero está en nosotros volver a generar la confianza colectiva para volver a tan buenos resultados”.

Si bien días atrás algunos infectólogos y asesores del Poder Ejecutivo opinaron que todavía no estaban dadas las condiciones para volver a la Fase 1, Ginés González García señaló: “No puedo comentar por qué dicen que no están dadas las condiciones, yo creo que las condiciones son las de la evolución de la pandemia”.

Luego de destacar que desde el Gobierno han actuado sin ninguna especulación política, Ginés afirmó: “Siempre dijimos que si teníamos que cambiar, lo íbamos a hacer. Hoy hay que tomar medidas porque hay un riesgo para el país. Si bien algunas provincias no tienen la cuarentena, el AMBA es un sistema de expansión para otros habitantes y tenemos que ser cuidadosos, porque lo que hagamos hoy se paga dentro de 14 días”.

Por eso, ante la pregunta de si se baraja una estrategia de mayor blindaje y menos aperturas para el AMBA, el ministro señaló: “Estamos conversando muy intensamente porque no queremos hipotecar nuestro futuro. Yo entiendo que la gente está cansada, pero es cierto que tenemos que hacer una intensificación, que no tiene que ver con un contenido ideológico. De hecho, nuestros grandes méritos que tuvimos desde el primer momento fue que trabajamos sin límites, sin jurisdicción y sin política que no sea la política sanitaria”.

En otro tramo de la conversación, Ginés reveló que tiene muchas consultas sobre el retorno del fútbol, un tema en el que fue categórico: “De ninguna manera se puede pensar en la vuelta al fútbol en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que el 75% de los jugadores viven en el AMBA y no me los imagino viajando por el resto del país con la capacidad de transmitir el virus”.

Lo mismo aplica para los entrenamientos deportivos, que deberían comenzar dos meses antes de los partidos. Y por más que dijo haber recibido ofrecimientos para entrenar en distintas provincias, insistió que no es el momento. “No soy de la idea de ninguna apertura mientras el pico esté ascendente”, señaló.

Y sobre la repetida extensión de la cuarentena enfatizó: “Yo entiendo que la mayoría de la gente no acepte la extensión de la cuarentena, pero es por el bien de todos. Nadie valora lo que no ve. Cuando uno hace prevención como la que hicimos, y lo hace muy bien, realmente lo peor no sucede, o todavía no sucedió. Entonces se tiende a debilitar la idea de la prevención y del cuidado. Pero hay que volver a esta idea de generar la conciencia colectiva para obtener buenos resultados. Tenemos que pensar que esto va a pasar y lo vamos a hacer más rápido si cumplimos con responsabilidad”.

«Aquí no hay libreto ni libretista. Nosotros la acertamos en grande y aprendimos de los errores de los otros. Ahora hay que volver a generar la conciencia colectiva que nos trajo tan buenos resultados”, finalizó.

Fuente: Ámbito

EB