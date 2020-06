Panaderos de Misiones solicitarán a las autoridades que se extienda el Ahora Pan

El presidente del Centro de Industriales de Panaderos de Misiones, Omar Acosta, precisó que el beneficio tendrá vigencia hasta fin de mes e indicó que elevarán un pedido a las autoridades para que se extienda. Recordó que en esta época de invierno, la demanda por panificados incrementa.

Omar Acosta. Radio Municipal

Desde el Centro de Industriales de Panaderos de Misiones, el titular, Omar Acosta, afirmó que esta temporada de invierno ha sido favorable.

«A pesar de la pandemia, la situación ha mejorado. Al haber más gente en la calle hay más consumo y también porque estamos en nuestra época (alta) de invierno».

Acosta precisó que hasta fin de mes estará habilitado el Ahora Pan. «Desde hace seis meses que se mantiene el pan en 85 pesos, es un esfuerzo grande que ha hecho el Gobierno para mantenerlo a esos precios», afirmó.

Resaltó el beneficio del Programa Ahora Pan para los panaderos. «Tener un subsidio en la luz para nuestras funciones es muy importante».

Explicó que pronto solicitará una reunión para ver la posibilidad de extender el beneficio y precisó que hoy un kilo de pan cuesta 130 pesos o 140 pesos frente a los 85 pesos que cuesta actualmente, aunque no descartó que pueda haber una leve suma escalonada.

«Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Hemos sido la única provincia que logró un acuerdo de este tipo con el Gobierno de mantener el precio del pan (…) Yo he mandado el decreto a todas las provincias, Rosario lo tuvo por tres meses y luego cayó el acuerdo y volvieron a su vida normal».

A pesar de que las ventas aún no se han recuperado totalmente, Acosta se mostró positivo. «Aún está un 30% abajo de lo que veníamos, pero no hay que olvidar que todavía hay gran parte pública que no está habilitada, ni los colegios que mueve mucho el consumo«.

Afirmó que las fábricas de grasa, de margarina, etc. suben muchas veces sin consultar, dio como ejemplo el cajón de huevos que hace una semana estaba 2.000 pesos y ahora está 2.300 pesos. «El repartidor dice que se va ir a 3.000 pesos el cajón de huevos, ha tenido un aumento de un 20% de golpe y aumentará más», dijo.

