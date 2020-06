Conocé quién es la nueva joya del River que firmó su primer contrato con una millonaria cláusula de rescisión

Acaba de cumplir 16 años y es una de las promesas que el Muñeco sigue bien de cerca. Ganador del MPV de la Premier League Sub 16 disputada en Londres, jugó en la Sub 15 y tiene asegurado su futuro en la Sub 17 de Argentina.

Axel Encinas acordó su primer contrato con River con una millonaria cláusula de rescisión. El futbolista de la categoría 2004 de la séptima división firmará un vínculo de tres años de duración y una cláusula de 20 millones de dólares, similar a las que tienen varias de las estrellas de la Primera División como por ejemplo Lucas Martínez Quarta, Nicolás De La Cruz, Franco Armani y Jorge Carrascal, entre otros.

Por la pandemia y porque aún no se cerraron algunas cuestiones administrativas, el contrato aún no fue firmado por el joven que en mayo pasado cumplió 16 años. Sin embargo, como anunciaron desde el club, una vez que la AFA vuelva a entrar en funciones se presentará el vínculo del jugador nacido en Tigre y que continuará integrando el fútbol juvenil.

Marcelo Gallardo lo sigue bien de cerca y está muy pendiente de la evolución de esta nueva joya del semillero de River que juega de enganche y que ya fue convocado por el Sub 15 de la selección argentina que comanda Diego Placente. Fue campeón con la Albiceleste en un torneo disputado en Croacia. Pablo Aimar, entrenador del Sub 17, ya lo tiene apuntado para futuras convocatorias.

Además fue elegido como el jugador más valioso de la Premier League Sub 16 en Inglaterra, el primero en recibir el galardón pese a no haber sido finalista, ya que River cayó en semifinales ante el Manchester United. En este torneo disputado en Londres la joven promesa marcó dos goles.

Axel Encinas llegó hace nueve años a River y tuvo picos muy altos de rendimientos en Octava y Novena, bajo la tutela de Jorge Gordillo y Javier Alonso. Sin embargo, por la pandemia de coronavirus aún no pudo hacer su debut oficial en la Séptima división del Millonario, prevista ante Lanús el 14 de marzo pasado. Más temprano que tarde esto terminará ocurriendo para la alegría de todos los millonarios.

Fuente: Infobae