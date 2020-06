Carlos Tevez viajó a Tandil para jugar al golf y le negaron el ingreso a la ciudad

El Apache viajó esta mañana a la ciudad bonaerense con la intención de practicar el otro deporte que lo apasiona, pero los controles policiales le informaron que la práctica deportiva era sólo para ciudadanos locales.

De a poco se empiezan a liberar actividades en los distintos puntos del país luego de la estricta cuarentena que se vivió en todo el territorio cuando el Gobierno decidió decretar el aislamiento social. Tandil, conocida por sus campos de golf, es uno de los lugares que permitió en los últimos días que la ciudad vuelva a tener actividad y por eso hasta allí llegó Carlos Tevez, con la intención de volver a jugar al golf después de un largo tiempo.

Sin embargo, el Apache no pudo entrar a la ciudad. «Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar. Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. Él fue muy amable y lo entendió», explicó Walter Villarruel, director del Control Vehicular en Radio Voz FM 106.9.

Según agregó Villarruel, Tevez tenía el permiso para circular y llegó proveniente de un campo en las afueras de la localidad de Maipú, a 150 kilómetros de Tandil. «No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió», concluyó el director.

(Fuente: TyC Sports)