Menos burocracia y acercar el Pami a los barrios, los nuevos desafíos de Cristela Irrazábal

La flamante Coordinadora General Ejecutiva local de la obra social de los jubilados asumió el martes en Posadas y tendrá la tarea de articular las prestaciones médicas y los servicios sociales. Será la segunda en el orden jerárquico detrás de Marcela Crechuska.

Cristela Irrazábal estaba sentada frente a la máquina de coser de su casa, fabricando barbijos nuevos para sus hijas, cuando recibió el sorpresivo llamado telefónico de la diputada nacional Cristina Brítez, anticipándole que ya estaba el decreto para su próximo destino. Desde el 2 de junio es la nueva Coordinadora General Ejecutiva local del Pami, la obra social de los jubilados, cargo que ostentaba en la gestión del macrismo, el profesor Luis Solé Mases.

La licenciada en psicología y que fue candidata a concejal en 2017 y a diputada nacional en 2019, tiene un apellido con historia en la política misionera. Nieta del ex gobernador Juan Manuel Irrazábal y ahijada del ex intendente de Posadas Juanchi Irrazábal, “siempre escuché conversaciones de política en casa desde muy chiquita y aunque estudié y me formé en psicología, fue inevitable comenzar a hacer militancia y siempre estuve ligada al Partido Justicialista”, le contó a Misiones Online.

Con un posgrado en políticas sociales en marcha, “ya me haré tiempo para terminarlo”, admite Cristela, busca aceleradamente adaptarse a la dinámica de su flamante puesto. “Como el Pami tiene que atender a una población muy vulnerable que además está muy expuesta en estos tiempos de pandemia, la idea de la gestión es trabajar para evitar la burocracia, que las prestaciones se agilicen, ya sea desde algo muy básico hasta una prótesis”. Aclaró que “por el momento en las oficinas se trabaja respetando el protocolo, por turnos, pero cuando se vaya flexibilizando todo, la idea es darles un fuerte impulso a los servicios sociales de los abuelos. Quiero apuntar a las actividades recreativas y una de las grandes apuestas es llevar el Pami a los barrios, con operativos integrales que nos permita acercarnos a ellos”.

Con la adrenalina que genera un cargo nuevo, Cristela Irrazábal sabe que se involucra en un ámbito donde permanentemente tiene que resolver problemas, “sobre todo por la falta de medicación o las necesidades de movilidad que tienen los abuelos. Se que hay mucho por hacer y ahora no me quiero detener en diagnosticar qué nos dejó la gestión anterior”, sentenció.

